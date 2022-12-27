Райс: "Арсенал" способен выиграть Премьер-Лигу"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс считает, что "Арсенал" способен выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Накануне вечером "Арсенал" одержал волевую победу 3:1 над "Вест Хэмом", укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге.

Райс воочию убедился, что команда Микеля Артеты является реальным претендентом на титул.

"Способен ли "Арсенал" завоевать титул? 100 процентов. У них команда топ-уровня, и вы можете видеть, что они очень хорошо натренированы, у них много атакующих талантов и молодых игроков. Они определенно способны пройти весь путь до победного конца".

"В первом тайме мы старались изо всех сил остановить их. В итоге нам не удалось, и это расстраивает", — цитирует Райса Daily Mail.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Премьер-Лига, Райс

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 11:00

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