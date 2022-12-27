Райс: "Арсенал" способен выиграть Премьер-Лигу"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс считает, что "Арсенал" способен выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Накануне вечером "Арсенал" одержал волевую победу 3:1 над "Вест Хэмом", укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге.
Райс воочию убедился, что команда Микеля Артеты является реальным претендентом на титул.
"Способен ли "Арсенал" завоевать титул? 100 процентов. У них команда топ-уровня, и вы можете видеть, что они очень хорошо натренированы, у них много атакующих талантов и молодых игроков. Они определенно способны пройти весь путь до победного конца".
"В первом тайме мы старались изо всех сил остановить их. В итоге нам не удалось, и это расстраивает", — цитирует Райса Daily Mail.
27.12.2022 11:00
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