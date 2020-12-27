Тен Хаг верит, что Рэшфорд может забивать по 20 голов за сезон Премьер-Лиги
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг убежден, что его нападающий Маркус Рэшфорд способен забивать по 20 голов за сезон Премьер-Лиги.
После ухода из клуба Криштиану Роналду на плечи 25-летнего Рэшфорда ляжет дополнительное бремя, однако своим сольным голом против "Бернли" в матче Кубка Лиги на днях Маркус продемонстрировал свой бомбардирский талант.
И хотя пока в этом сезоне Рэшфорд отличился лишь четырежды в рамках Премьер-Лиги, Тен Хаг верит, что Маркусу по силам забивать гораздо больше.
"Я не хочу устанавливать конкретную планку. Я с самого начала говорю, что Рэшфорд способен забивать по 20 голов в Премьер-Лиге, я убежден насчет этого".
"Сейчас у него четыре (в Премьер-Лиге), но у него много других голов, он трижды забил на Чемпионате Мира, и он обладает потенциалом, чтобы забить указанное число голов в Премьер-Лиге", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
27.12.2022 10:00
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