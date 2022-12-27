Конте призывает к терпению
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его клуб должен быть терпелив в своем стремлении к успеху.
Ничья 2:2 с "Брентфордом" накануне оставила "Тоттенхэм" на четвертом месте в Премьер-Лиге, что могло расстроить некоторых болельщиков "шпор", которые хотят большего.
Однако Конте предупреждает, что в ближайшие недели и месяцы его команду ждут серьезные испытания, и следующий шаг потребует времени.
"Невозможно создать победоносную команду за один год. Тебе нужно изменить характер, тебе нужно изменить столь много аспектов, чтобы стать победителями".
"Несомненно, я обладаю группой игроков с огромными способностями. Думаю, попадание в топ-4 в прошлом сезоне стало большим достижением".
"Но я только что сказал своим игрокам, что сейчас в топ-4 нет "Челси", "Ливерпуля" и "Юнайтед". А это большие клубы, которые способны тратить много денег на трансферном рынке".
"Поэтому мы должны быть на чеку. И мне нужно терпение, потому что ты не можешь просто взять и начать побеждать, особенно когда не делал этого так много лет", — цитирует Конте Evening Standard.
27.12.2022 09:00
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поплыл парик. чует уже день св. Тоттерингема не за горами.
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