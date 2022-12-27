Виейра: "Ван-Биссаку любят в "Пэлас"

Наставник "Кристал Пэлас" Патрик Виейра отказался спекулировать насчет возвращения защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки на "Селхерст Парк".

Ожидается, что Ван-Биссака будет доступен для трансфера в январе, и "Пэлас" называется одним из претендентов на Аарона, которого в свое время продал в "Юнайтед" за 50 миллионов фунтов.



Виейра очень осторожно высказывается насчет Ван-Биссаки, но в то же время надеется, что "орлы" будут активны на трансферном рынке в январе.



"Слушайте, он игрок "Манчестер Юнайтед". Мы должны уважать это, и мне нечего добавить насчет этого".



"Он хороший игрок, это не ставится под сомнение. У него есть связь с этим футбольным клубом, и я думаю, наши фанаты его любят. Но, повторюсь, он игрок "Юнайтед". Надеюсь, мы будем активны в январе".



"Мы всегда упорно трудимся над укреплением состава, но мы знаем, как сложно находить игроков, которые сделают тебя сильнее. У нас весьма ограниченный выбор игроков, однако важно найти правильных игроков", — цитирует Виейра Sky Sports.