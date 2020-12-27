Тен Хаг признал, что МЮ нужно заменить Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его клуб должен заменить Криштивну Роналду другим нападающим — но не обязательно с помощью выхода на трансферный рынок.

Еще в ноябре "Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Роналду, который был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне.



Тен Хаг соглашается, что это чувствительная потеря, которую он готов компенсировать как с помощью приобретения, так и за счет внутренних резервов.



"Тут есть две вещи. Мы можем получить импульс изнутри нашего собственного клуба — посмотрите на Гарначо, Элангу, Пельистри, который произвел очень хорошее впечатление на Чемпионате Мира, а также на тренировках. Это первое".



"Во-вторых, да, мы осознаем, что лишились нападающего, поэтому, думаю, нам нужен другой нападающий, но он должен быть правильным".



"Правильный — это игрок, которые добавляет мастерства команде, а не просто увеличивает глубину состава, потому что иначе это лишь создает тебе проблемы. Вы знаете, что критерии в "Манчестер Юнайтед" высоки", — цитирует Тен Хага Sky Sports.