Артета не сказал игрокам о визите Венгера

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что утаил от своих игроков новость о визите Арсена Венгера на матч Премьер-Лиги против "Вест Хэма".

Накануне вечером Венгер впервые после своего ухода из "Арсенала" в 2018 году присутствовал на матче "канониров", засвидетельствовав победу 3:1 над "Вест Хэмом".



Артета уверен, что "Арсеналу" удалось показать игру, как Венгер заслуживает. Микель надеется, что это был не последний визит Арсена такого рода.



"Игроки не знали об этом. Мы хотели сохранить это в тишине и дать Арсену пространство. Стэн и Джош (Кроенке) тоже здесь, и это был по-настоящему особенный день".



"Спасибо ему большое за то, что он приехал. Надеюсь, войдя в здание, он почувствовал, что каждый думает о нем, почувствовал оставленное им наследие".



"Он выбрал правильный момент, очень особенный день, потому что Boxing Day — это красивый день для игры в футбол, и я думаю, сегодня мы показали футбол того уровня, который он заслуживает и который, надеюсь, ему понравился".



"Надеюсь, он задержится, проведет побольше времени с нами и будет чаще здесь бывать, потому что он оказал такое большое влияние лично на мою карьеру, на мое видение игры, а также на этот футбольный клуб", — цитирует Артету Evening Standard.