"Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"
"Арсенал" одержал волевую победу 3:1 над "Вест Хэмом", благодаря чему укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.
Как и ожидалось, травмированного Габриэля Жезуса в нападении "канониров" заменил Эдди Нкетиа. Киран Тирни вышел на левый фланг обороны вместо Александра Зинченко.
Нападающий "молотобойцев" Мичейл Антонио все-таки успел решить свои проблемы со здоровьем и появился с первых минут. Владимир Цоуфал вышел на правый фланг обороны, а Тило Керер заменил в центре перенесшего операцию на колене Курта Зума.
Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах "Вест Хэма". Это Сака поразил цель после передачи пяткой от Нкетиа, однако за мгновение до этого Букайо угодил в офсайд.
"Арсенал" продолжил искать счастье в атаках. Гости много оборонялись, но в середине первого тайма разразились контратакой, и Джаррод Боуэн нарвался на фол со стороны Вильяма Салиба в чужой штрафной. Саид Бенрахма четко реализовал назначенный пенальти — 0:1.
Открыв счет, гости вновь отошли назад и сосредоточились на сдерживании соперника. Хозяева владели заметным игровым преимуществом, но реальных моментов не создавали.
Концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти в ворота "молотобойцев", однако после похода к монитору рефери Майкл Оливер изменил свое решение и убедился, что мяч попал в голову, а не в руку.
В начале второго тайма Антонио проверил на бдительность Аарона Рамсдейла, на что "Арсенал" ответил голом. Мартин Эдегор неудачно пробил с дистанции, но Сака обработал этот мяч и вторым касанием поразил свободный угол ворот — 1:1.
"Канониры" сбросили оковы и на 58-й минуте вышли вперед. Габриэль Мартинелли оказался с мячом на левом краю штрафной, ускользнул от Томаша Соучека и поразил ближний угол ворот — 2:1.
Хозяева полностью доминировали над своим соперником и играли в свое удовольствие, следствием чего стал их третий гол на 69-й минуте. Эдегор сделал пас в касание на Нкетиа, который развернулся около Керера и пробил низом в дальний угол ворот — 3:1.
Остаток матча "Арсенал" провел в атаках, но больше забить уже не смог.
"Вест Хэм" уверенно сдерживал своего соперника в первом тайме и даже открыл счет, однако после перерыва "Арсенал" внешне очень легко перевернул игру и оформил убедительную победу.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
27.12.2022 01:05
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Наркот с фатимой красиво отдыхают:
https://www.youtube.com/watch?v=CPBvn2v4UoM&;list=RDCPBvn2v4UoM&start_radio=1
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Писькандер писькандер, вата бля тебя так называет и бульбозавры
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Красиво катают пиздюки... ну чтож, теперь будет потный отрезок, поглядим)
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Классно Арсенал играет!! Чемпионская игра!
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Присунули приседателям
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Сука щас же самир из под шконки вылезет зачем
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Ну что, по силам Мойесу вывести Вест Хэм в Чемпионшип?
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