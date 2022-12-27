"Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"

"Арсенал" одержал волевую победу 3:1 над "Вест Хэмом", благодаря чему укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Как и ожидалось, травмированного Габриэля Жезуса в нападении "канониров" заменил Эдди Нкетиа. Киран Тирни вышел на левый фланг обороны вместо Александра Зинченко.



Нападающий "молотобойцев" Мичейл Антонио все-таки успел решить свои проблемы со здоровьем и появился с первых минут. Владимир Цоуфал вышел на правый фланг обороны, а Тило Керер заменил в центре перенесшего операцию на колене Курта Зума.



Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах "Вест Хэма". Это Сака поразил цель после передачи пяткой от Нкетиа, однако за мгновение до этого Букайо угодил в офсайд.



"Арсенал" продолжил искать счастье в атаках. Гости много оборонялись, но в середине первого тайма разразились контратакой, и Джаррод Боуэн нарвался на фол со стороны Вильяма Салиба в чужой штрафной. Саид Бенрахма четко реализовал назначенный пенальти — 0:1.



Открыв счет, гости вновь отошли назад и сосредоточились на сдерживании соперника. Хозяева владели заметным игровым преимуществом, но реальных моментов не создавали.



Концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти в ворота "молотобойцев", однако после похода к монитору рефери Майкл Оливер изменил свое решение и убедился, что мяч попал в голову, а не в руку.



В начале второго тайма Антонио проверил на бдительность Аарона Рамсдейла, на что "Арсенал" ответил голом. Мартин Эдегор неудачно пробил с дистанции, но Сака обработал этот мяч и вторым касанием поразил свободный угол ворот — 1:1.



"Канониры" сбросили оковы и на 58-й минуте вышли вперед. Габриэль Мартинелли оказался с мячом на левом краю штрафной, ускользнул от Томаша Соучека и поразил ближний угол ворот — 2:1.



Хозяева полностью доминировали над своим соперником и играли в свое удовольствие, следствием чего стал их третий гол на 69-й минуте. Эдегор сделал пас в касание на Нкетиа, который развернулся около Керера и пробил низом в дальний угол ворот — 3:1.



Остаток матча "Арсенал" провел в атаках, но больше забить уже не смог.



"Вест Хэм" уверенно сдерживал своего соперника в первом тайме и даже открыл счет, однако после перерыва "Арсенал" внешне очень легко перевернул игру и оформил убедительную победу.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче