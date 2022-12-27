"Арсенал" одержал волевую победу над "Вест Хэмом"

Эдди Нкетиа "Арсенал" одержал волевую победу 3:1 над "Вест Хэмом", благодаря чему укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге.

Как и ожидалось, травмированного Габриэля Жезуса в нападении "канониров" заменил Эдди Нкетиа. Киран Тирни вышел на левый фланг обороны вместо Александра Зинченко.

Нападающий "молотобойцев" Мичейл Антонио все-таки успел решить свои проблемы со здоровьем и появился с первых минут. Владимир Цоуфал вышел на правый фланг обороны, а Тило Керер заменил в центре перенесшего операцию на колене Курта Зума.

Уже на пятой минуте мяч побывал в воротах "Вест Хэма". Это Сака поразил цель после передачи пяткой от Нкетиа, однако за мгновение до этого Букайо угодил в офсайд.

"Арсенал" продолжил искать счастье в атаках. Гости много оборонялись, но в середине первого тайма разразились контратакой, и Джаррод Боуэн нарвался на фол со стороны Вильяма Салиба в чужой штрафной. Саид Бенрахма четко реализовал назначенный пенальти — 0:1.

Открыв счет, гости вновь отошли назад и сосредоточились на сдерживании соперника. Хозяева владели заметным игровым преимуществом, но реальных моментов не создавали.

Концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти в ворота "молотобойцев", однако после похода к монитору рефери Майкл Оливер изменил свое решение и убедился, что мяч попал в голову, а не в руку.

В начале второго тайма Антонио проверил на бдительность Аарона Рамсдейла, на что "Арсенал" ответил голом. Мартин Эдегор неудачно пробил с дистанции, но Сака обработал этот мяч и вторым касанием поразил свободный угол ворот — 1:1.

"Канониры" сбросили оковы и на 58-й минуте вышли вперед. Габриэль Мартинелли оказался с мячом на левом краю штрафной, ускользнул от Томаша Соучека и поразил ближний угол ворот — 2:1.

Хозяева полностью доминировали над своим соперником и играли в свое удовольствие, следствием чего стал их третий гол на 69-й минуте. Эдегор сделал пас в касание на Нкетиа, который развернулся около Керера и пробил низом в дальний угол ворот — 3:1.

Остаток матча "Арсенал" провел в атаках, но больше забить уже не смог.

"Вест Хэм" уверенно сдерживал своего соперника в первом тайме и даже открыл счет, однако после перерыва "Арсенал" внешне очень легко перевернул игру и оформил убедительную победу.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 01:05

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Последние комментарии:




  1. kukuruzko 27.12.2022 01:14 # kukuruzko
    Наркот с фатимой красиво отдыхают:
    https://www.youtube.com/watch?v=CPBvn2v4UoM&;list=RDCPBvn2v4UoM&start_radio=1

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  2. lexa-arsenal 27.12.2022 01:12 # lexa-arsenal
    Писькандер писькандер, вата бля тебя так называет и бульбозавры

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  3. redwhitegun 27.12.2022 01:12 # redwhitegun
    Красиво катают пиздюки... ну чтож, теперь будет потный отрезок, поглядим)

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  4. ivan-tns 27.12.2022 01:10 # ivan-tns
    Классно Арсенал играет!! Чемпионская игра!

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  5. kukuruzko 27.12.2022 01:09 # kukuruzko
    Присунули приседателям

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  6. lexa-arsenal 27.12.2022 01:09 # lexa-arsenal
    Сука щас же самир из под шконки вылезет зачем

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  7. suddenly 27.12.2022 01:09 # suddenly
    Ну что, по силам Мойесу вывести Вест Хэм в Чемпионшип?

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