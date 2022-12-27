"Ливерпуль" покупает Гакпо

ПСВ объявил о достигнутой договоренности с "Ливерпулем" насчет перехода своего вингера Коди Гакпо в английский клуб.

До сих пор главным претендентом на Гакпо считался "Манчестер Юнайтед", который обдумывал покупку Коди еще минувшим летом и который сейчас ищет замену Криштиану Роналду.



Однако сейчас стало известно, что "Ливерпуль" уже договорился с ПСВ о компенсации за Коди в размере 37 миллионов фунтов плюс бонусы.



Теперь 23-летний голландец отправляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с мерсисайдским клубом.



К приглашению Гакпо, совершившего 35 результативных действий за клуб и сборную в этом сезоне, "Ливерпуль" подталкивают травмы Луиса Диаса и Диогу Жоты, а также сбившийся прицел Дарвина Нуньеса.