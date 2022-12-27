"Ливерпуль" покупает Гакпо

Коди Гакпо ПСВ объявил о достигнутой договоренности с "Ливерпулем" насчет перехода своего вингера Коди Гакпо в английский клуб.

До сих пор главным претендентом на Гакпо считался "Манчестер Юнайтед", который обдумывал покупку Коди еще минувшим летом и который сейчас ищет замену Криштиану Роналду.

Однако сейчас стало известно, что "Ливерпуль" уже договорился с ПСВ о компенсации за Коди в размере 37 миллионов фунтов плюс бонусы.

Теперь 23-летний голландец отправляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с мерсисайдским клубом.

К приглашению Гакпо, совершившего 35 результативных действий за клуб и сборную в этом сезоне, "Ливерпуль" подталкивают травмы Луиса Диаса и Диогу Жоты, а также сбившийся прицел Дарвина Нуньеса.


Метки Гакпо, Ливерпуль, ПСВ, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2022 01:00

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  1. mancunia-planet 27.12.2022 01:10 # mancunia-planet
    Нихоясе
    Прикольно так нежданчик получился

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  2. brown-ale 27.12.2022 01:09 # brown-ale
    Неожиданно. Не верится, что заиграет в АПЛ. Очередной бегунок из Эредивизии типа Бергвейна.

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  3. irbis85 27.12.2022 01:05 # irbis85
    вот это поворот

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  4. thegodfather 27.12.2022 01:04 # thegodfather
    нежданчик.
    вопрос нахуя)))))))))))))))

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