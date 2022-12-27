Клопп: "Нуньес невероятным образом сыграл против "Виллы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил Дарвина Нуньеса, несмотря на ряд упущенных уругвайским нападающим моментов в матче против "Астон Виллы".

В понедельник вечером Нуньнес помог "Ливерпулю" одержать победу 1:3 в гостях у "Виллы" и сократить отставание от топ-4 Премьер-Лиги до пяти очков.



И хотя Нуньес упустил несколько хороших моментов забить, именно Дарвин взял награду лучшему игроку матча. Клопп тоже остался весьма доволен энергичными действиями 23-летнего уругвайца.



"Он невероятным образом провел матч. Порой жизнь несправедлива — один лишний сантиметр или даже меньше, и мяч был бы в воротах. Он будет забивать, насчет этого нет сомнений. Что он дает нам... Он обладает невероятной мощью".



"Конечно, он будет забивать. Я очень частно наблюдал подобную ситуацию с другими нападающими, и все будет нормально. Он показал исключительную игру", — сообщил Клопп Amazon Prime.