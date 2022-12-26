"Арсенал" сделал предложение о покупке Мудрика
"Арсенал" сделал предложение о покупке вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, предложение "Арсенала" составило 40 миллионов евро (35.3 млн. фунтов) плюс 20 млн. евро (17.6 млн. фунтов) в виде бонусов.
При этом "Шахтер" едва ли примет это предложение, потому что хочет за свою звезду "гораздо больше".
В данный момент достижение договоренности двумя клубами видится главной проблемой к заключению сделки, потому что сам Михаил хочет перейти в "Арсенал".
26.12.2022 23:00
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Блять, да куда он Арсеналу то? Они всерьёз хотят Мартинелли на лавку усадить, или что? Супер дебильный трансфер. Я бы понял в Челси или ТТХ.
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