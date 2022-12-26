"Арсенал" сделал предложение о покупке Мудрика

Михаил Мудрик "Арсенал" сделал предложение о покупке вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, предложение "Арсенала" составило 40 миллионов евро (35.3 млн. фунтов) плюс 20 млн. евро (17.6 млн. фунтов) в виде бонусов.

При этом "Шахтер" едва ли примет это предложение, потому что хочет за свою звезду "гораздо больше".

В данный момент достижение договоренности двумя клубами видится главной проблемой к заключению сделки, потому что сам Михаил хочет перейти в "Арсенал".


Метки Арсенал, Мудрик, Шахтер

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 23:00

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  1. kellborn 26.12.2022 23:10 # kellborn
    Блять, да куда он Арсеналу то? Они всерьёз хотят Мартинелли на лавку усадить, или что? Супер дебильный трансфер. Я бы понял в Челси или ТТХ.

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