"Арсенал" сделал предложение о покупке Мудрика

"Арсенал" сделал предложение о покупке вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика.

Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, предложение "Арсенала" составило 40 миллионов евро (35.3 млн. фунтов) плюс 20 млн. евро (17.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



При этом "Шахтер" едва ли примет это предложение, потому что хочет за свою звезду "гораздо больше".



В данный момент достижение договоренности двумя клубами видится главной проблемой к заключению сделки, потому что сам Михаил хочет перейти в "Арсенал".