"Ливерпуль" победил "Виллу" и приблизился к топ-4

"Ливерпуль" отпраздновал победу 1:3 в гостях у "Астон Виллы", сократив свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до пяти очков.

Место в воротах бирмингемской команды ожидаемо занял Робин Ольсен, заменив Эмилиано Мартинеса. Данни Ингс расположился в запасе, несмотря на четыре гола в четырех предыдущих матчах Премьер-Лиги.



Относительно поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Алиссона, Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Фабиньо и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Самое начало матча было отмечено столкновением Ольсена со своим защитником Тайроном Мингсом. Однако после оказания первой медицинской помощи оба вернулись в игру.



А уже на пятой минуте счет был открыт. Александер-Арнольд как рукой забросил мяч из глубины поля на правый край штрафной, откуда Энди Робертсон прострелил вдоль ворот, и Мохамеду Салаху лишь оставалось подставить ногу — 0:1.



Спустя три минуты "Вилла" ответила выходом один на один Уоткинса, однако Олли не смог пробить Алиссона, а вдобавок уже был зафиксирован офсайд.



Вскоре Леон Бэйли упустил возможность сравнять счет, не попав по мячу из отличной позиции внутри штрафной после прострела партнера.



На 17-й минуте у ворот "Ливерпуля" снова было жарко, однако Алиссон легко забрал мяч после удара Уоткинса в падении головой.



На этом атакующий порыв хозяев иссяк, а вот гости продолжили искать счастье впереди. На 20-й минуте Жоэль Матип даже поразил чужие ворота после подачи со штрафного, однако был зафиксирован офсайд.



В первом тайме Дарвин Нуньес имел пару-тройку хороших моментов, но ими не воспользовался. Как играть у чужих ворот, партнеру показал Ван Дейк. На 37-й минуте Виргил поразил цель ударом с острого угла после розыгрыша углового и скидки Салаха — 0:2.



Второй тайм начался со шквала атак "Виллы", а Уоткинс даже реализовал выход один на один, но был зафиксирован офсайд.



"Ливерпуль" ответил прорывом Салаха, чей удар был отражен Ольсеном. От Робина мяч отскочил в Дугласа Луиса и срикошетил в основание штанги.



И все-таки хозяева смотрелись очень хорошо и на 59-й минуте были справедливо вознаграждены голом. Луис навесил к дальней штанге, где Уоткинс пробил головой — 1:2.



"Вилла" воодушевилась, заставив своего соперника много обороняться. "Красные" затаились до 75-й минуты, когда Нуньес убежал один на один, но по воротам не попал.



Развязка в матче случилась на 81-й минуте, когда вышедший на замену Стефан Байчетич подхватил отскочивший к нему мяч, прошел мимо Ольсена и пробил между ног Мингсу — 1:3.



"Вилла" не побоялась сыграть в открытый футбол, раз за разом пользуясь уязвимостью "Ливерпуля" в обороне. Однако бирмингемцы не лучшим образом распорядились своими моментами и слишком много позволили сопернику — будь Нуньес чуть удачливее, и победа "красных" могла быть еще внушительнее.



"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче