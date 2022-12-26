"Ливерпуль" победил "Виллу" и приблизился к топ-4
"Ливерпуль" отпраздновал победу 1:3 в гостях у "Астон Виллы", сократив свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до пяти очков.
Место в воротах бирмингемской команды ожидаемо занял Робин Ольсен, заменив Эмилиано Мартинеса. Данни Ингс расположился в запасе, несмотря на четыре гола в четырех предыдущих матчах Премьер-Лиги.
Относительно поражения от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав Алиссона, Виргила Ван Дейка, Трента Александер-Арнольда, Джордана Хендерсона, Фабиньо и Алекса Окслейд-Чемберлена.
Самое начало матча было отмечено столкновением Ольсена со своим защитником Тайроном Мингсом. Однако после оказания первой медицинской помощи оба вернулись в игру.
А уже на пятой минуте счет был открыт. Александер-Арнольд как рукой забросил мяч из глубины поля на правый край штрафной, откуда Энди Робертсон прострелил вдоль ворот, и Мохамеду Салаху лишь оставалось подставить ногу — 0:1.
Спустя три минуты "Вилла" ответила выходом один на один Уоткинса, однако Олли не смог пробить Алиссона, а вдобавок уже был зафиксирован офсайд.
Вскоре Леон Бэйли упустил возможность сравнять счет, не попав по мячу из отличной позиции внутри штрафной после прострела партнера.
На 17-й минуте у ворот "Ливерпуля" снова было жарко, однако Алиссон легко забрал мяч после удара Уоткинса в падении головой.
На этом атакующий порыв хозяев иссяк, а вот гости продолжили искать счастье впереди. На 20-й минуте Жоэль Матип даже поразил чужие ворота после подачи со штрафного, однако был зафиксирован офсайд.
В первом тайме Дарвин Нуньес имел пару-тройку хороших моментов, но ими не воспользовался. Как играть у чужих ворот, партнеру показал Ван Дейк. На 37-й минуте Виргил поразил цель ударом с острого угла после розыгрыша углового и скидки Салаха — 0:2.
Второй тайм начался со шквала атак "Виллы", а Уоткинс даже реализовал выход один на один, но был зафиксирован офсайд.
"Ливерпуль" ответил прорывом Салаха, чей удар был отражен Ольсеном. От Робина мяч отскочил в Дугласа Луиса и срикошетил в основание штанги.
И все-таки хозяева смотрелись очень хорошо и на 59-й минуте были справедливо вознаграждены голом. Луис навесил к дальней штанге, где Уоткинс пробил головой — 1:2.
"Вилла" воодушевилась, заставив своего соперника много обороняться. "Красные" затаились до 75-й минуты, когда Нуньес убежал один на один, но по воротам не попал.
Развязка в матче случилась на 81-й минуте, когда вышедший на замену Стефан Байчетич подхватил отскочивший к нему мяч, прошел мимо Ольсена и пробил между ног Мингсу — 1:3.
"Вилла" не побоялась сыграть в открытый футбол, раз за разом пользуясь уязвимостью "Ливерпуля" в обороне. Однако бирмингемцы не лучшим образом распорядились своими моментами и слишком много позволили сопернику — будь Нуньес чуть удачливее, и победа "красных" могла быть еще внушительнее.
"Астон Вилла" — "Ливерпуль". Отчет о матче
26.12.2022 22:35
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Последние комментарии:
Нуньес конечно ппц, с такой реализацией далеко не уехать.
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Р. Кадыров: «Уходящий год был непростым и полон событий: горестных и радостных. Самое главное — мы достигли единства в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад. Наши доблестные братья сегодня на передовой ведут непримиримую борьбу с этим злом».
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Нормально все отыграли, Нуньес хоть и косой, но отпахал на славу, нужно чтобы тренерский штаб поработал над его реализацией.
Кейта непонятно во что играет, вышел на поле, потрес трусами, даже не понимая где ворота соперника.
Собственно победа заслуженная, двигаемся дальше, пенсы подтягивайтесь.
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Власти Украины хотели бы провести к концу февраля "мирный саммит" на площадке ООН с ее генсеком в качестве возможного посредника — глава МИД
Тарасики, вы шо, а как же до последнего хохла?
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Нуньес такой косой, что его бы даже в ЧВК Вагнер не взяли.
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Норм, чё. С учётом сегодняшнего пиздеца с нападающими отличный результат, пусть и голы забивают защитник и опорник. Ну и Нуньес...) Насколько классно он открывается и выходит на ударную позицию, настолько же плохо распоряжается мячом при этом. А вот с защитой надо что-то делать, такой провоз далеко не полетит.
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Встреча с медиками, октябрь 2005 года
— Если вы имели возможность послушать то, что я говорил недавно в прямом эфире по телевидению, то знаете: я как раз против того, чтобы поднимать пенсионный возраст. И повторяю – пока я президент, это решение не будет принято.
В 2023 году свой экватор пройдет пенсионная реформа, которая увеличила возраст выхода на пенсию, — пять лет с момента изменений. На этот же год придется один из трех запланированных периодов, когда в России ни один человек не выйдет на пенсию по возрасту.
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КНЯЗЬЯ
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Гордость всеи Британии
Самая титулованная команда
Наводящий ужас в футбольном мире ЛИВЕРПУЛЬ мать вашу!!!
КООООРООООЛИИИ!!!
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хороший матч, во 2 тайме только не сразу включились, но благо задел был, ну и байчетич успокоил все своим голом.
очень нужная победа, авось пойдет игра во второй половине, травмированные бы только поскорее вернулись, да некоторые основные форму поднабрали.
клопп топ
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Уверенная победа на бахмутском направлении.
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Заг настоящие тупой
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Счет офк хороший, но игра абсолютно такое себе. Благо Бейли и остальные вилановские типи такие кривоногие. Если не говорить о гении Алиссоне, то в защите хорош был только Ввд. С одной стороны Клопп опять решил задирать линию обороны высоко и прессинг вроде и норм был по первому тайму, но очень далек от идеального. Второй тайм в защите был близок к привальному, типикал лфк до чм. Повезло что не дожали. Тем не менее были и хорошие моменты - созидательная игра. Моменты здорово создавали и могли забивать такую же тележку, если не бездарь Нуньез. Этот тип рил играет в среднем в 50% плохо, в 20 не броско, в 30 хорошо. В остальном хотел бы еще отметить Хендо, пасы сегодня раздавал очень классные. Ну и молодые вышли очень резво. Бачетич, Док просто збс, но надеюсь это не новые трансферы.
Юнва!) едем дальше.
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Настоящие КОРООООЛИ!!!
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отскочила лузеркуйня
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