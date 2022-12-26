"Челси" хочет арендовать Фелиша
"Челси" хочет взять в аренду до конца сезона нападающего "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиша.
"Атлетико" уже подтвердил, что Фелиш доступен для трансфера в январе по правильной цене. Клуб из Мадрида также готов рассмотреть предложения насчет аренды с последующим выкупом.
The Telegraph ожидает, что вскоре "Челси" направит свое предложение об аренде 23-летнего португальца с опцией или обязательством по выкупу.
В этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" забил только 17 голов, а недавно с тяжелой травмой потерял Армандо Бройю, поэтому Жоау совершенно бы не помешал команде Грэма Поттера.
26.12.2022 22:00
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Последние комментарии:
Он в ссаной ЛаЛиге не забивает, с чего вдруг в АПЛ его прорвёт? Эта аренда для пенсов может быть похожа на аренду "голевого животного". Мёртвая затея по-моему.
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Тоже не отказался бы от аренды
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