"Челси" хочет арендовать Фелиша

"Челси" хочет взять в аренду до конца сезона нападающего "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиша.

"Атлетико" уже подтвердил, что Фелиш доступен для трансфера в январе по правильной цене. Клуб из Мадрида также готов рассмотреть предложения насчет аренды с последующим выкупом.



The Telegraph ожидает, что вскоре "Челси" направит свое предложение об аренде 23-летнего португальца с опцией или обязательством по выкупу.



В этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" забил только 17 голов, а недавно с тяжелой травмой потерял Армандо Бройю, поэтому Жоау совершенно бы не помешал команде Грэма Поттера.