"Челси" хочет арендовать Фелиша

Жоау Фелиш "Челси" хочет взять в аренду до конца сезона нападающего "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Фелиша.

"Атлетико" уже подтвердил, что Фелиш доступен для трансфера в январе по правильной цене. Клуб из Мадрида также готов рассмотреть предложения насчет аренды с последующим выкупом.

The Telegraph ожидает, что вскоре "Челси" направит свое предложение об аренде 23-летнего португальца с опцией или обязательством по выкупу.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Челси" забил только 17 голов, а недавно с тяжелой травмой потерял Армандо Бройю, поэтому Жоау совершенно бы не помешал команде Грэма Поттера.


Метки Атлетико, Фелиш, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 26.12.2022 22:39 # sausage
    Он в ссаной ЛаЛиге не забивает, с чего вдруг в АПЛ его прорвёт? Эта аренда для пенсов может быть похожа на аренду "голевого животного". Мёртвая затея по-моему.

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  2. gerrard08 26.12.2022 22:35 # gerrard08
    Тоже не отказался бы от аренды

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