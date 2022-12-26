"Ньюкасл" вышел на второе место в Премьер-Лиге

Мигель Альмирон "Ньюкасл" вышел на второе место в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Лестер" со счетом 0:3.

Матч на "Кинг Пауэр" начался с назначения пенальти в ворота хозяев за фол на Жоэлинтоне. Крис Вуд четко исполнил 11-метровый — 0:1.

Спустя считанные минуты Мигель Альмирон показал, что не растерял форму за время паузы на ЧМ-2022. Сыграв в стенку с партнером, парагваец вошел в штрафную по правому краю и направил мяч низом в дальний угол ворот — 0:2.

А на 32-й минуте все стало окончательно ясно. Это Жоэлинтон головой замкнул подачу Кираном Триппьером углового — 0:3.

Несмотря на все потуги "лис" во втором тайме, счет уже не изменился.

"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Лестер, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 20:00

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  1. superglor 26.12.2022 20:32 # superglor
    ГЕРЦОГИ!

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  2. brown-ale 26.12.2022 20:18 # brown-ale
    Вот это реально мощно! Касл вперед!

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  3. nightmare- 26.12.2022 20:04 # nightmare-
    третьего января будет настоящие испытание - выезд к канонирам, а пока молодцы.

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  4. raven4uk 26.12.2022 20:01 # raven4uk
    Альмирон прям лютый волчара, постоянно забивает.

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