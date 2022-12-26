"Ньюкасл" вышел на второе место в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Лестер" со счетом 0:3.

Матч на "Кинг Пауэр" начался с назначения пенальти в ворота хозяев за фол на Жоэлинтоне. Крис Вуд четко исполнил 11-метровый — 0:1.



Спустя считанные минуты Мигель Альмирон показал, что не растерял форму за время паузы на ЧМ-2022. Сыграв в стенку с партнером, парагваец вошел в штрафную по правому краю и направил мяч низом в дальний угол ворот — 0:2.



А на 32-й минуте все стало окончательно ясно. Это Жоэлинтон головой замкнул подачу Кираном Триппьером углового — 0:3.



Несмотря на все потуги "лис" во втором тайме, счет уже не изменился.



"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче