"Ньюкасл" вышел на второе место в Премьер-Лиге
"Ньюкасл" вышел на второе место в Премьер-Лиге, разгромив на выезде "Лестер" со счетом 0:3.
Матч на "Кинг Пауэр" начался с назначения пенальти в ворота хозяев за фол на Жоэлинтоне. Крис Вуд четко исполнил 11-метровый — 0:1.
Спустя считанные минуты Мигель Альмирон показал, что не растерял форму за время паузы на ЧМ-2022. Сыграв в стенку с партнером, парагваец вошел в штрафную по правому краю и направил мяч низом в дальний угол ворот — 0:2.
А на 32-й минуте все стало окончательно ясно. Это Жоэлинтон головой замкнул подачу Кираном Триппьером углового — 0:3.
Несмотря на все потуги "лис" во втором тайме, счет уже не изменился.
"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матче
26.12.2022 20:00
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Последние комментарии:
ГЕРЦОГИ!
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Вот это реально мощно! Касл вперед!
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третьего января будет настоящие испытание - выезд к канонирам, а пока молодцы.
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Альмирон прям лютый волчара, постоянно забивает.
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