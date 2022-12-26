Шелви пропустит до двух месяцев
Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви пропустит до двух месяцев с травмой икроножной мышцы.
Этот сезон складывается крайне неудачно для Шелви, который пропустил первые два месяца из-за проблем с задней поверхностью бедра.
В рамках Премьер-Лиги 30-летний англичанин успел отметиться только тремя появлениями на замену, суммарно сыграв чуть более получаса.
Шелви не попал в заявку "Ньюкасла" на матч против "Лестера" на Boxing Day, и The Athletic объясняет это новой травмой. На восстановление Джонджо потребуется от шести до восьми недель.
Добавим, что контракт Шелви с "сороками" истекает в конце этого сезона.
26.12.2022 19:00
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