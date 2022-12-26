Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви пропустит до двух месяцев с травмой икроножной мышцы.

Этот сезон складывается крайне неудачно для Шелви, который пропустил первые два месяца из-за проблем с задней поверхностью бедра.



В рамках Премьер-Лиги 30-летний англичанин успел отметиться только тремя появлениями на замену, суммарно сыграв чуть более получаса.



Шелви не попал в заявку "Ньюкасла" на матч против "Лестера" на Boxing Day, и The Athletic объясняет это новой травмой. На восстановление Джонджо потребуется от шести до восьми недель.



Добавим, что контракт Шелви с "сороками" истекает в конце этого сезона.