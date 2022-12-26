"Челси" сделал предложение по Бадиашиле

"Челси" сделал официальное предложение о покупке защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле.

Перед возобновлением сезона "Челси" занимает только восьмое место в Премьер-Лиге, и укрепление обороны является одним из приоритетов "синих" на зимнее трансферное окно.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже значительно продвинулся в переговорах с "Монако" насчет Бадиашиле и даже выдвинул свое предложение.



"Челси" надеется, что вскоре сделка стоимостью 35-40 миллионов евро (31-35 млн. фунтов) по 21-летнему французу будет заключена.



Ожидается, что в случае приобретения Бадиашиле "Челси" не потеряет интерес к Йошко Гвардиолу, но отложит планы по приобретению хорватского защитника из "РБ Лейпциг" до лета.