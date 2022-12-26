"Тоттенхэм" отыграл два гола против "Брентфорда"
Уступая по ходу матча два гола, "Тоттенхэм" нашел в себе силы отыграться в гостях у "Брентфорда" и добыть ничью — 2:2.
В стартовом составе "пчел" произошло только одно изменение относительно победы 1:2 над "Манчестер Сити" 12 ноября. Это Кристиан Нергор появился вместо Франка Оньеки.
Главный тренер "шпор" Антонио Конте оставил за бортом задержавшихся на ЧМ-2022 Уго Льориса и Кристиана Ромеро, но Эрика Дайера, Ивана Перишича, Пьер-Эмиля Хейбьерга, Сона Хен Мина и Харри Кейна выпустил с первых минут.
"Брентфорд" смотрелся живее в начале матча и, несмотря на отсутствие моментов, открыл счет на 15-й минуте. Витали Янельт добил мяч в пустые ворота после того, как Фрэйзер Форстер отразил удар с рикошетом — 1:0.
Ответ "Тоттенхэма" на пропущенный гол получился довольно слабым. Гости нанесли несколько ударов, но особой опасности они не представляли.
Хозяева выглядели лучше готовыми физически, не перестав атаковать. В концовке первого тайма Айвен Тоуни даже реализовал выход один на один, обойдя Форестера и поразив пустые ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Второй тайм начался с того, что "пчелы" удвоили свое преимущество. После подачи углового Нергор сыграл на опережение, головой переправив мяч во вратарскую, где Тоуни не мог промахнуться — 2:0.
Вот теперь "шпоры" по-настоящему активизировались и на 65-й минуте отыграли один гол. Клеман Лангле навесил в штрафную, а Кейн поборол на втором этаже Бена Ми и головой отправил мяч в ворота — 2:1.
Прошло еще шесть минут, и счет стал равным. Хейбьерг свободно принял мяч в районе 11-метровой отметки и вторым касанием пробил в угол ворот — 2:2.
Концовка получилась весьма горячей. Бриан Мбемо с помощью нелепой симуляции пытался заработать пенальти, а Кейн головой пробил в перекладину. Были и другие полумоменты. "Тоттенхэм", конечно, сильнее хотел победить, но не сложилось.
"Тоттенхэм" неважно провел первый тайм, да и второй начал с пропущенного гола, но затем преобразился и порадовал своих фанатов хорошей игрой. Жаль, что порадовать болельщиков еще и тремя очками "шпорам" не удалось.
"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
26.12.2022 17:30
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Последние комментарии:
Не думал, что так легко будет. Надеялся, что лисы попираются.
(ответить)
Адар, как назовём этот край? Урус мордлр
(ответить)
Я уже и забыл, как давно болею за Ньюкасл. Всегда верил и надеялся, что эти дни наступят, и мы снова окажемся в 4-ке.
(ответить)
капец вы опущенцы из кацапетии!)
вас ябут шваброй, а вы усрусь за русь.
(ответить)
Ньюкаслик топарики. В 4ке должны быть. Арсенал и шпоры мимо топ - 4
(ответить)
Какая же Чупси будет машина в следующем сезоне..... Ояееебу
(ответить)
неожиданное начало.
(ответить)
26.12.2022 16:07 #
sausage
Так было с Крымским мостом. Совершили теракт, убили троих мирняков и улюлюкали
26.12.2022 17:28 #
sausage
А вот энергосистему разъебали. И если надо будет, разъебут ещё раз.
26.12.2022 12:18 #
sausage
А где всё хохло нацики?
Источник: http://fapl.ru/posts/97575/?c=1
(ответить)
нихуя себе включаю 8 минута 0-2
(ответить)
крошечные онлайн на втором, я хуею
(ответить)
ВОТ ОТБРОСИМ ТРУСОСТЬ ВУХАХАХАХАХА СУКАААААААА
03.06.2022 12:45 #
ian
Послезавтра от нас на Украину едут 2 КАМАЗа гуманитарки, нужны были молодые ребята. Я тоже записался. Поеду, посмотрю.
Источник: http://fapl.ru/posts/93545/?c=1
03.06.2022 13:07 #
ian
Я даже в Крыму не был, а щас в саму Украину поеду.
Источник: http://fapl.ru/posts/93545/?c=1
03.06.2022 18:49 #
ian
Тут с Херсона есть кто? Оставьте свой телеграмм, состыкуемся
Источник: http://fapl.ru/posts/93545/?c=1
04.06.2022 13:03 #
ian
В 6 утра выезжаем, но сказали к 4 собраться, в дороге посплю наверно
Источник: http://fapl.ru/posts/93563/?c=1
04.06.2022 16:48 #
ian
Вот отбросим трусость, но разве не любопытно хохлам выйти на улицу и посмотреть че вообще происходит? Мне отсюда не терпится все посмотреть, с людьми пообщаться. Не пойму их, если честно
Источник: http://fapl.ru/posts/93572/?c=1
02.12.2022 15:39 #
ian
Интернетом не пользовался, но фото и видео поснимал. Интернет включил уже когда был в России. Щас тоже едут машины, везут одеяла/пледы/теплую одежду. Но я больше ни ногой
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/97111/?c=1#c7680405
(ответить)
))))))))))))))))))))))))))))
Пропагандон с телеканала «Россия-1» приехал в Грузию и снял репортаж о «нищих российских релокантах», которые «еле выживают» без работы, еды и жилья. Сюжет увидела одна из его участниц и охуела была шокирована.
По классике, подсос Киселёва всё переврал и вырвал из контекста. Буквально. А чтобы не спалиться, представился журналистом грузинского телеканала.
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верно подмечено))
14.08.2022 11:11 #
takernotagiver
Шпоры только с дырявыми командами куражатся. С автобусами им тяжело играть
(ответить)
(ответить)
ФИФА не будет препятствовать участию России в отборе на ЧМ-2026 в случае перехода в Азию («Матч ТВ»)
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Бля, прочитал прошлую ветку. Сосага, ты чего, сдаешься уже потихоньку? Что значит «поебать тебе»? Ты тут воевал круглый год, впрягался за свою страну, как будто тебе лично под дверь каждую минуту срут «хохлы», а теперь тебе «поебать»? Пиздец, как же вы сливаетесь позорно один за одним, понимая, что ваше правительство обосралось. Вот и весь ваш «несломленный русский дух» хвалёный. Тьфу на вас, бомжи ватные.
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Горю от мощи ттх(
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Четвертое место ускользает от Шпор на глазах.
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Вот это достижение. Диск с этой игрой пойдет прямо на полку трофеев
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