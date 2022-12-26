"Тоттенхэм" отыграл два гола против "Брентфорда"

Уступая по ходу матча два гола, "Тоттенхэм" нашел в себе силы отыграться в гостях у "Брентфорда" и добыть ничью — 2:2.

В стартовом составе "пчел" произошло только одно изменение относительно победы 1:2 над "Манчестер Сити" 12 ноября. Это Кристиан Нергор появился вместо Франка Оньеки.



Главный тренер "шпор" Антонио Конте оставил за бортом задержавшихся на ЧМ-2022 Уго Льориса и Кристиана Ромеро, но Эрика Дайера, Ивана Перишича, Пьер-Эмиля Хейбьерга, Сона Хен Мина и Харри Кейна выпустил с первых минут.



"Брентфорд" смотрелся живее в начале матча и, несмотря на отсутствие моментов, открыл счет на 15-й минуте. Витали Янельт добил мяч в пустые ворота после того, как Фрэйзер Форстер отразил удар с рикошетом — 1:0.



Ответ "Тоттенхэма" на пропущенный гол получился довольно слабым. Гости нанесли несколько ударов, но особой опасности они не представляли.



Хозяева выглядели лучше готовыми физически, не перестав атаковать. В концовке первого тайма Айвен Тоуни даже реализовал выход один на один, обойдя Форестера и поразив пустые ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Второй тайм начался с того, что "пчелы" удвоили свое преимущество. После подачи углового Нергор сыграл на опережение, головой переправив мяч во вратарскую, где Тоуни не мог промахнуться — 2:0.



Вот теперь "шпоры" по-настоящему активизировались и на 65-й минуте отыграли один гол. Клеман Лангле навесил в штрафную, а Кейн поборол на втором этаже Бена Ми и головой отправил мяч в ворота — 2:1.



Прошло еще шесть минут, и счет стал равным. Хейбьерг свободно принял мяч в районе 11-метровой отметки и вторым касанием пробил в угол ворот — 2:2.



Концовка получилась весьма горячей. Бриан Мбемо с помощью нелепой симуляции пытался заработать пенальти, а Кейн головой пробил в перекладину. Были и другие полумоменты. "Тоттенхэм", конечно, сильнее хотел победить, но не сложилось.



"Тоттенхэм" неважно провел первый тайм, да и второй начал с пропущенного гола, но затем преобразился и порадовал своих фанатов хорошей игрой. Жаль, что порадовать болельщиков еще и тремя очками "шпорам" не удалось.



"Брентфорд" — "Тоттенхэм". Отчет о матче