Клопп не будет покупать игроков, которые хотят в "Ливерпуль" только из-за Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет покупать игроков, для которых фактор участия в Лиге Чемпионов является определяющим.

Прямо сейчас "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, находясь в семи очках от топ-4.



Клопп отлично осознает важность Лиги Чемпионов для своего клуба, но не ожидает, что игроки будут отказывать "красным" в случае непопадания в элитный европейский турнир.



"Лига Чемпионов — это очень важно для клуба, и сейчас это наша главная цель. Это важно с трансферной точки зрения, но у нас хорошие шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Произойдет ли это в этом году? Я не знаю. Но мы 100 процентов будем одним из претендентов на попадание туда в ближайшие годы".



"Если потенциальный новичок откажется от перехода в клуб, потому что нас нет в Лиге Чемпионов в этом году, то я не уверен, что хочу обладать этим игроком, если честно".



"Я на 100 процентов понимаю это — я сам хочу участвовать в Лиге Чемпионов всегда. В данный момент у нас все еще есть два способа квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий год. Поэтому я считаю, что у нас по-прежнему есть реальные шансы сделать это", — цитирует Клоппа talkSPORT.