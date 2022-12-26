Клопп не будет покупать игроков, которые хотят в "Ливерпуль" только из-за Лиги Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет покупать игроков, для которых фактор участия в Лиге Чемпионов является определяющим.
Прямо сейчас "Ливерпуль" занимает только шестое место в Премьер-Лиге, находясь в семи очках от топ-4.
Клопп отлично осознает важность Лиги Чемпионов для своего клуба, но не ожидает, что игроки будут отказывать "красным" в случае непопадания в элитный европейский турнир.
"Лига Чемпионов — это очень важно для клуба, и сейчас это наша главная цель. Это важно с трансферной точки зрения, но у нас хорошие шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Произойдет ли это в этом году? Я не знаю. Но мы 100 процентов будем одним из претендентов на попадание туда в ближайшие годы".
"Если потенциальный новичок откажется от перехода в клуб, потому что нас нет в Лиге Чемпионов в этом году, то я не уверен, что хочу обладать этим игроком, если честно".
"Я на 100 процентов понимаю это — я сам хочу участвовать в Лиге Чемпионов всегда. В данный момент у нас все еще есть два способа квалифицироваться в Лигу Чемпионов на будущий год. Поэтому я считаю, что у нас по-прежнему есть реальные шансы сделать это", — цитирует Клоппа talkSPORT.
26.12.2022 17:00
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