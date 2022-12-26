Эвра хочет, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Арсенал"

Микель Артета Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра надеется, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне завоюет "Арсенал".

Перед возобновлением сезона Премьер-Лиги "Арсенал" имеет пять очков преимущества над ближайшим преследователем.

Вместе тем Эвра считает, что владельцы лондонского клуба должны поддержать главного тренера Микеля Артету в зимнее трансферное окно.

"Мы не знаем, кто завоюет титул. Это будет захватывающий отрезок сезона Премьер-Лиги".

"На мой взгляд, лучшие команды сейчас — это "Арсенал", "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". Мы по-прежнему не знаем, кто завоюет титул, но я могу сказать вам одну вещь, и это говорит легенда "Манчестер Юнайтед": я хочу, чтобы титул завоевал "Арсенал".

"Убежден, Артета верит, что "Арсенал" выиграет лигу, и его игроки тоже в это верят, но им нужна определенная поддержка в январе", — цитирует Эвра Daily Mirror.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 26.12.2022 16:23 # breadpeat
    Я тоже кста легенда МЮ. я на самом деле искренне со всей добротой и страстью не хочу чтобы Арсенал...

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  2. arsenalbigfan 26.12.2022 16:06 # arsenalbigfan
    так а легенда муму что сказал? и кто это?

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