Поттер не думает о покупках в январе

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не думает о приглашении новичков в январе.

В этом сезоне "Челси" испытывает серьезные проблемы с голами от нападающих, вдобавок в лазарет с тяжелой травмой едва угодил Армандо Бройя.



Тем не менее, Поттер сосредоточен не на покупках, а на том, чтобы улучшать имеющихся игроков.



"Я бы сказал, что исторически в январское окно непросто находить решения. На мой взгляд, мы преодолели экстремальный период, и я бы не хотел делать слишком много выводов по этому периоду".



"Думаю, эта команда не функционировала с максимальной эффективностью. Задача главного тренера в том, чтобы сосредоточиться на имеющихся игроках и улучшать их. У нас определенно есть пространство, чтобы стать лучше", — цитирует Поттера Sky Sports.