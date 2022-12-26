Поттер не думает о покупках в январе

Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что не думает о приглашении новичков в январе.

В этом сезоне "Челси" испытывает серьезные проблемы с голами от нападающих, вдобавок в лазарет с тяжелой травмой едва угодил Армандо Бройя.

Тем не менее, Поттер сосредоточен не на покупках, а на том, чтобы улучшать имеющихся игроков.

"Я бы сказал, что исторически в январское окно непросто находить решения. На мой взгляд, мы преодолели экстремальный период, и я бы не хотел делать слишком много выводов по этому периоду".

"Думаю, эта команда не функционировала с максимальной эффективностью. Задача главного тренера в том, чтобы сосредоточиться на имеющихся игроках и улучшать их. У нас определенно есть пространство, чтобы стать лучше", — цитирует Поттера Sky Sports.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 15:00

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