Артета хочет получить усиление в январе поскорее

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что хочет получить усиление в январе как можно скорее.

Травма Габриэля Жезуса только подстегивает "Арсенал" к выходу на трансферный рынок в январе для укрепления состава на вторую часть сезона.



И Артета хочет, чтобы его клуб сработал как можно быстрее. Впрочем, Микель не собирается приглашать кого попало.



"Летом мы понимали важность приглашения игроков пораньше, и то же самое мы хотим сделать в январе".



"Это было бы идеально. Но порой это нереалистично. Тем не менее, если вы спрашиваете мое мнение, то я скажу, что игроки нам нужны как можно скорее. Мы хотим, чтобы игроки освоились".



"Нам не нужно еще одно тело. Нам нужны игроки, которые сделают команду лучше. И которые обладают настроем побежать".



"Мы очень совпадаем в том, каких игроков хотим. Возможно ли это, можем ли мы себе их позволить, правильное ли это время, зависит от столь многих вещей, которые я не контролирую. Теория гласит, что это очень непростое окно", — цитирует Артету Daily Mail.