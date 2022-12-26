Мойес: "Райс хочет выступать за большую команду"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил, что его полузащитник Деклан Райс хочет уйти на повышение.

Ожидается, что в конце этого сезона "Вест Хэм" отпустит своего капитана в один из топ-клубов Премьер-Лиги.



По словам Мойеса, амбиции действительно подгоняют Райса вперед, однако "молотобойцы" не отпустят Деклана без борьбы.



"Он хочет играть и побеждать с очень хорошей командой, которая даст ему такую возможность. Мы надеемся попасть в Лигу Чемпионов, но в данный момент это выглядит очень сложно".



"Однако мы не собираемся просто расстилать дорожку перед Деком и отпускать его. Это будет битва. Мне нравится это, потому что он хочет подстегивать себя, хочет участвовать в больших матчах и быть игроком топ-уровня. Я не думаю, что ты должен сдерживать кого-либо, у кого есть такие амбиции", — сообщил Мойес The Times.