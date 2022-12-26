Поттер ощущает поддержку владельцев "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что ощущает поддержку владельцев клуба.

"Челси" неважно провел отрезок перед паузой на ЧМ-2022, не выиграв ни одного из пяти матчей Премьер-Лиги и откатившись на восьмое место.



Однако в этот непростой период Поттер еще сильнее почувствовал, как его поддерживают американские владельцы клуба.



"Я обладаю огромной поддержкой. Я по-настоящему предвкушаю недели, месяцы и года, что ждут нас впереди. Мы понимаем, где находимся в данный момент, и мы понимаем, какие вызовы стоят перед нами".



"Я уверен еще больше и еще лучше ощущаю поддержку, нежели три месяца назад, когда я взялся за работу. Это кое о чем говорит. Владельцы заслуживают похвалы за то, как они обращаются со мной, они великолепны".



"Все мы знаем, какое давление и какие требования есть в этом клубе, однако мы также обладаем людьми, которые видят перспективу", — цитирует Поттера The Independent.