Премьер-Лига. Анонс матчей Boxing Day

Мохамед Салах В понедельник, 26 декабря, семью поединками стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция

"Брентфорд" проиграл только два из 13 последних матчей чемпионата на Boxing Day (7 побед, 4 ничьи). "Тоттенхэм" не знает поражений на Boxing Day уже 15 поединков кряду (12 побед, 3 ничьи). "Пчелы" ни разу не выиграли в 13 последних встречах со "шпорами" во всех соревнованиях (4 ничьи, 9 поражений).

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни доступен для участия в матче, несмотря на выдвинутые обвинения насчет нарушения запрета на ставки. Понтус Янссон залечил заднюю поверхность бедра, но Аарон Хики и Кристоффер Айер остаются в лазарете.

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Уго Льорис и Кристиан Ромеро отдыхают после Чемпионата Мира. Родриго Бентанкур отбывает дисквалификацию.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция

"Кристал Пэлас" может впервые за все время выступлений в Премьер-Лиге оформить четыре домашних победы подряд. "Фулхэм" надеется избежать третьего подряд поражения в чемпионате. "Орлы" выиграли только две из 13 последних домашних встреч с "дачниками" в чемпионате (6 ничьих, 5 поражений).

Защитник "Пэлас" Марк Гехи пропустит свой первый матч Премьер-Лиги в этом сезоне из-за перебора желтых карточек. Йоаким Андерсен и Джордан Айю готовы вернуться к выступлениям за свой клуб после ЧМ-2022.

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович едва ли успеет залечить свою стопу вовремя. Энтони Робинсон находится под вопросом.

ЭВЕРТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция

"Эвертон" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 5 поражений), в пяти из шести последних не забивая. "Вулверхэмптон" потерпел семь поражений в девяти последних поединках чемпионата и набрал только одно очко из 15 последних. В прошлом сезоне "волки" сделали дубль против "ирисок".

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин возобновил тренировки после травмы колена, но играть еще не готов. У Андроса Таунсенда случился рецидив. Конор Коуди пропустит матч из-за условий своей аренды.

"Вулверхэмптон" устроит фитнес-тесты для Хонни и Бубакара Траоре. Приглашенный из "Атлетико" Матеус Кунья будет доступен с 1 января.

ЛЕСТЕР — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция

Брендан Роджерс и Эдди Хау "Лестер" может оформить три победы подряд в Премьер-Лиге впервые с января 2021. "Ньюкасл" может впервые с марта-апреля 2012 одержать шесть побед подряд в высшем дивизионе. "Лисы" выиграли девять из 13 последних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге.

"Лестеру" предстоит оценить состояние колена своего полузащитника Джеймса Мэддисона. Кирнан Дьюсбери-Холл в порядке, но Джонни Эванс пропустит несколько недель. Также вне игры Райан Бертран, Рикарду Перейра и Джеймс Джастин.

Нападающий Александер Исак вернется к выступлениям за "Ньюкасл" уже в январе. Также отсутствуют Эмиль Крафт и Пол Дамметт.

САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция

"Саутгемптон" рискует во второй раз в этом сезоне оформить четыре поражения подряд в Премьер-Лиге. "Брайтон" еще никогда не был так высоко в таблице высшего дивизиона на Рождество (седьмой). В 10 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги хозяева ни разу не побеждали.

Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт должен быть в порядке, несмотря на возникшие с икроножной мышцей проблемы в матче Кубка Лиги на днях.

Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер отдыхает после победы со сборной Аргентины на ЧМ-2022. Адам Уэбстер и Данни Уэлбек травмировались в товарищеском матче ранее в декабре и играть не готовы.

АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30

"Астон Вилла" выиграла три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, включая оба при Унаи Эмери. "Ливерпуль" впервые с сезона 2015/16 встретил Рождество за пределами топ-4. "Вилланы" проиграли восемь из девяти последних встреч с "красными" в чемпионате, в оставшейся одержав победу 7:2.

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес не сможет помочь "Вилле", потому что все еще отдыхает после ЧМ-2022. У Джейкоба Рэмси проблемы с задней поверхностью бедра.

Все участвовавшие на ЧМ-2022 игроки "Ливерпуля" должны быть доступны, за исключением французского защитника Ибраимы Конате. Джеймс Милнер и Роберто Фирмино команде не помогут, как и Луис Диас с Диогу Жотой.

АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 23:00

Деклан Райс "Арсенал" выиграл все 10 последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на Boxing Day. В семи выездных матчах чемпионата в этом сезоне "Вест Хэм" одержал лишь одну победу и забил только три гола. "Канониры" проиграли всего две из 28 последних встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге (21 победа, 5 ничьих).

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус пропустит несколько месяцев после операции на колене. Александр Зинченко и Такехиро Томиясу решили свои проблемы со здоровьем. На пороге возвращения в строй находится Эмиль Смит-Роу.

Нападающие "Вест Хэма" Джанлука Скамакка и Мичейл Антонио вне игры с небольшими травмами. Найеф Агерд под вопросом. Курт Зума восстанавливается после операции на колене.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 11:00

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  1. mixmaster 26.12.2022 11:21 # mixmaster
    наконец-то возвращается лидер АПЛ - королевский Арсенал!

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  2. ian 26.12.2022 11:16 # ian
    Фаньё щелсей соскучились по играм лифака
    Единственная радость безвиза в эти темные времена

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  3. gameboy 26.12.2022 11:08 # gameboy
    Ну чё народ, погнали нахой

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  4. superglor 26.12.2022 11:03 # superglor
    День бокса? А кто боксирует?

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