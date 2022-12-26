Премьер-Лига. Анонс матчей Boxing Day

В понедельник, 26 декабря, семью поединками стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — ТОТТЕНХЭМ 15:30 Онлайн-трансляция



"Брентфорд" проиграл только два из 13 последних матчей чемпионата на Boxing Day (7 побед, 4 ничьи). "Тоттенхэм" не знает поражений на Boxing Day уже 15 поединков кряду (12 побед, 3 ничьи). "Пчелы" ни разу не выиграли в 13 последних встречах со "шпорами" во всех соревнованиях (4 ничьи, 9 поражений).



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни доступен для участия в матче, несмотря на выдвинутые обвинения насчет нарушения запрета на ставки. Понтус Янссон залечил заднюю поверхность бедра, но Аарон Хики и Кристоффер Айер остаются в лазарете.



Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра. Уго Льорис и Кристиан Ромеро отдыхают после Чемпионата Мира. Родриго Бентанкур отбывает дисквалификацию.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ФУЛХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



"Кристал Пэлас" может впервые за все время выступлений в Премьер-Лиге оформить четыре домашних победы подряд. "Фулхэм" надеется избежать третьего подряд поражения в чемпионате. "Орлы" выиграли только две из 13 последних домашних встреч с "дачниками" в чемпионате (6 ничьих, 5 поражений).



Защитник "Пэлас" Марк Гехи пропустит свой первый матч Премьер-Лиги в этом сезоне из-за перебора желтых карточек. Йоаким Андерсен и Джордан Айю готовы вернуться к выступлениям за свой клуб после ЧМ-2022.



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович едва ли успеет залечить свою стопу вовремя. Энтони Робинсон находится под вопросом.



ЭВЕРТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Эвертон" выиграл только один из семи последних матчей в Премьер-Лиге (1 ничья, 5 поражений), в пяти из шести последних не забивая. "Вулверхэмптон" потерпел семь поражений в девяти последних поединках чемпионата и набрал только одно очко из 15 последних. В прошлом сезоне "волки" сделали дубль против "ирисок".



Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин возобновил тренировки после травмы колена, но играть еще не готов. У Андроса Таунсенда случился рецидив. Конор Коуди пропустит матч из-за условий своей аренды.



"Вулверхэмптон" устроит фитнес-тесты для Хонни и Бубакара Траоре. Приглашенный из "Атлетико" Матеус Кунья будет доступен с 1 января.



ЛЕСТЕР — НЬЮКАСЛ 18:00 Онлайн-трансляция



"Лестер" может оформить три победы подряд в Премьер-Лиге впервые с января 2021. "Ньюкасл" может впервые с марта-апреля 2012 одержать шесть побед подряд в высшем дивизионе. "Лисы" выиграли девять из 13 последних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге.



"Лестеру" предстоит оценить состояние колена своего полузащитника Джеймса Мэддисона. Кирнан Дьюсбери-Холл в порядке, но Джонни Эванс пропустит несколько недель. Также вне игры Райан Бертран, Рикарду Перейра и Джеймс Джастин.



Нападающий Александер Исак вернется к выступлениям за "Ньюкасл" уже в январе. Также отсутствуют Эмиль Крафт и Пол Дамметт.



САУТГЕМПТОН — БРАЙТОН 18:00 Онлайн-трансляция



"Саутгемптон" рискует во второй раз в этом сезоне оформить четыре поражения подряд в Премьер-Лиге. "Брайтон" еще никогда не был так высоко в таблице высшего дивизиона на Рождество (седьмой). В 10 последних встречах этих команд в рамках Премьер-Лиги хозяева ни разу не побеждали.



Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт должен быть в порядке, несмотря на возникшие с икроножной мышцей проблемы в матче Кубка Лиги на днях.



Полузащитник "Брайтона" Алексис Макаллистер отдыхает после победы со сборной Аргентины на ЧМ-2022. Адам Уэбстер и Данни Уэлбек травмировались в товарищеском матче ранее в декабре и играть не готовы.



АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 20:30



"Астон Вилла" выиграла три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, включая оба при Унаи Эмери. "Ливерпуль" впервые с сезона 2015/16 встретил Рождество за пределами топ-4. "Вилланы" проиграли восемь из девяти последних встреч с "красными" в чемпионате, в оставшейся одержав победу 7:2.



Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес не сможет помочь "Вилле", потому что все еще отдыхает после ЧМ-2022. У Джейкоба Рэмси проблемы с задней поверхностью бедра.



Все участвовавшие на ЧМ-2022 игроки "Ливерпуля" должны быть доступны, за исключением французского защитника Ибраимы Конате. Джеймс Милнер и Роберто Фирмино команде не помогут, как и Луис Диас с Диогу Жотой.



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 23:00



"Арсенал" выиграл все 10 последних матчей Премьер-Лиги, выпадавших на Boxing Day. В семи выездных матчах чемпионата в этом сезоне "Вест Хэм" одержал лишь одну победу и забил только три гола. "Канониры" проиграли всего две из 28 последних встреч с "молотобойцами" в Премьер-Лиге (21 победа, 5 ничьих).



Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус пропустит несколько месяцев после операции на колене. Александр Зинченко и Такехиро Томиясу решили свои проблемы со здоровьем. На пороге возвращения в строй находится Эмиль Смит-Роу.



Нападающие "Вест Хэма" Джанлука Скамакка и Мичейл Антонио вне игры с небольшими травмами. Найеф Агерд под вопросом. Курт Зума восстанавливается после операции на колене.