Де Брюйне: "Холанд способен забить 800 голов за карьеру"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне верит, что его партнер по команде сможет забить голов, как Лионель Месси и Криштиану Роналду в своих карьерах.

22-летний Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив 24 гола в 19 первых матчах.



По мнению Де Брюйне, Эрлинг сможет стать одним из лучших бомбардиров в истории мирового футбола, если сохранит этот темп.



"Он уже забил около 200 голов, поэтому он способен достичь отметки в 600, 700 или 800, если будет оставаться в форме и делать вещи, которые делает. Эрлинг — нападающий топ-уровня", — приводит слова Де Брюйне Daily Mail.