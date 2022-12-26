Де Брюйне: "Холанд способен забить 800 голов за карьеру"

Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне верит, что его партнер по команде сможет забить голов, как Лионель Месси и Криштиану Роналду в своих карьерах.

22-летний Холанд выдающимся образом начал свою карьеру в "Сити", забив 24 гола в 19 первых матчах.

По мнению Де Брюйне, Эрлинг сможет стать одним из лучших бомбардиров в истории мирового футбола, если сохранит этот темп.

"Он уже забил около 200 голов, поэтому он способен достичь отметки в 600, 700 или 800, если будет оставаться в форме и делать вещи, которые делает. Эрлинг — нападающий топ-уровня", — приводит слова Де Брюйне Daily Mail.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. breadpeat 26.12.2022 10:14 # breadpeat
    Получается Кейну мешок под золотую обувь не нужен? Наберите его кто-нибудь..

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  2. true-manc 26.12.2022 09:22 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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