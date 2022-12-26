Клопп: "Беллингем исключительным образом провел ЧМ-2022"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высоко оценил выступление полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема на Чемпионате Мира в Катаре.

19-летний Беллингем считается трансферной целью номер один "Ливерпуля", несмотря на то, что оценивается в 100 миллионов фунтов.



Беллингем едва вернулся с ЧМ-2022, где достиг 1/4 финала со сборной Англии, и своей игрой в Катаре Джуд произвел неизгладимое впечатление на Юргена.



"Думаю, каждый согласится, что он просто исключителен".



"Представьте, что кто-нибудь увидел его впервые? Сколько бы лет он ему дал? Никто бы и близко не угадал. Он играл так зрело, как 28-летний игрок".



"Он абсолютно исключительным образом провел Чемпионат Мира и был хорош в столь многих вещах. Вещам, которые он уже может делать, сложно научиться, а вещам, которые он должен улучшить, научиться легко", — цитирует Клоппа Daily Mail.