Симэн советует "Арсеналу" купить опорника и нападающего в январе
Экс-голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн считает, что "канониры" должны попытаться подписать опорника и нападающего в январе.
"Арсенал" начинает вторую часть сезона, имея пять очков над ближайшим преследователем во главе Премьер-Лиге.
Симэн опасается, что "канонирам" будет сложно без перенесшего операцию на колене нападающего Габриэля Жезуса. Также Дэвид переживает из-за ограниченного выбора игроков в опорной зоне.
"Из-за возможных травм мы должны быть осторожны насчет позиции, где нам слегка не хватает игроков. Я говорю о позиции полузащитника оборонительного плана".
"Если Партей и Джака травмируются, это не станет непреодолимым препятствием, но может усложнить нашу жизнь".
"Также было бы хорошо подумать о приглашении нападающего в форме, но в январское окно это невозможно", — сообщил Симэн Daily Express.
26.12.2022 07:00
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