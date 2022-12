Светская хроника за понедельник

"Арсенал" лидирует в борьбе за Жоау Фелиша. "Челси" — главный претендент на Йошко Гвардиола. Про Питера Крауча снимут документальный фильм. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Атлетико" готов отпустить нападающего Жоау Фелиша в один из клубов Премьер-Лиги на правах аренды. (Daily Mirror)



"Арсенал" лидирует в борьбе за Фелиша. (Daily Record)



"Манчестер Юнайтед" верит, что имеет шансы приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга следующим летом. (Sport)



"Ливерпуль" готов отказаться от приобретения полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллиннема из-за дороговизны и сложности сделки. (AS)



"Челси" придется сделать Йошко Гвардиола самым дорогим защитником в мире, чтобы переманить хорвата из "РБ Лейпциг" в январе. (Football.London)



"Челси" лидирует в борьбе за Гвардиола. (Nicolo Schira)



Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери не хочет работать с голкипером Эмилиано Мартинесом. (Fichajes)



"Атлетико" согласовал условия личного контракта до 2027 года с защитником "Лестера" Чагларом Сеюнджю. (Nicolo Schira)



Полузащитник "Анже" Аззедин Унахи пока не определился со своим будущим, несмотря на интерес со стороны "Лестера", "Лидса" и "Вест Хэма". (Goal)



"Тоттенхэм" может попрощаться с вингером Брайаном Хилем и полузащитником Папом Сарром в январе. (Relevo)



"Тоттенхэм" сохраняет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре. (90min)



"Ньюкасл" заинтересован в вингере менхенгладбахской "Боруссии" Маркусе Тюраме. (The Times)



"Ньюкасл" и "Тоттенхэм" хотят нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая. (Sport)



Другое



Amazon Prime снимет документальный фильм про бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча. (The Sun)



Неймар прислал 30,000 евро своему партнеру по сборной Бразилии Ришарлисону, чтобы тот убрал со своей спины татуировку с нападающим ПСЖ. (Globo Sport)