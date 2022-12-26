Хау уверяет, что у Сен-Максимена есть будущее в "Ньюкасле"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что у вингера Аллана Сен-Максимена по-прежнему есть будущее на "Сент-Джеймс Парк".

В данный момент Сен-Максимен все еще набирает форму после полученной в конце августа травмы задней поверхности бедра.



"Ньюкасл" насколько уверенно выступал в отсутствие Аллана, что в прессе даже появились слухи о возможной продаже 25-летнего француза.



Однако Хау по-прежнему рассчитывает на Сен-Максимена. По мнению Эдди, Аллан является уникальным игроком со своим подбором навыков.



"Лично для меня его недоступность всякий раз — это катастрофа, потому что он уникален и обладает навыками, против которых никому из защитников не хочется играть".



"Сейчас команда выступает очень, очень хорошо в его отсутствие, что замечательно, потому что, думаю, это добавляет нам глубины состава".



"В идеале ты не хочешь зависеть ни от одного из игроков, потому что иначе ты оказываешься в очень сложном положении. Кроме того, наша цель — создать достаточно сильную команду, которая сможет справиться с любой потерей", — цитирует Хау The Independent.