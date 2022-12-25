Мойес: "Восстановление Зума опережает график"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что защитник Курт Зума идет на поправку с опережением графика.

Зума сыграл 14 из 15 матчей "Вест Хэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако против "Лестера" в прошлом месяце Курт получил травму колена, потребовавшую операции.



Это очень чувствительная потеря для команды, которая занимает 16-е место в таблице, однако Мойес доволен восстановлением 28-летнего француза.



"Дела Курта Зума идут очень хорошо. Он, наверное, опережает график. Он всегда довольно быстро возвращается в строй, поэтому я надеюсь, так будет и в этом случае".



"Пока что я не уверен, когда он вернется, но я должен сказать, что его восстановление идет хорошо", — цитирует Мойеса Football.London.