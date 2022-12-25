"Вулверхэмптон" усилился Матеусом Куньей

Матеус Кунья "Вулверхэмптон" объявил о подписании нападающего "Атлетико" Матеуса Куньи.

Ранее на текущей неделе Кунья прилетел в Англию и прошел медобследование, но формально к команде Хулена Лопетеги присоединится только 1 января.

Изначально Матеус переходит в "Вулверхэмптон" на правах аренды, однако при выполнении определенных условий "волки" будут обязаны выкупить 23-летнего бразильца за заранее оговоренную сумму.

Sky Sports предполагает, что речь идет о 35 миллионах фунтов. При этом сам Кунья заключит с "Вулверхэмптоном" постоянный контракт — до 2027 года.

Прежде поиграв в Швейцарии и Германии, предыдущие 18 месяцев Кунья провел в "Атлетико". Матеус ни разу не отличился в 11 матчах этого сезона Ла Лиги.

На счету Куньи восемь матчей за сборную Бразилии, однако участия на Чемпионате Мира в Катаре Матеус не принимал.

На "Молинью" Кунье предстоит конкурировать с Диего Костой, Раулем Хименесом, Хваном Хи Чханом и Сашей Калайджичем, который в этом сезоне уже не сыграет из-за травмы крестообразных связок колена.


Метки аренда, Атлетико, Вулверхэмптон, Кунья, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 482

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Последние комментарии:




  1. electric 25.12.2022 22:51 # electric
    Ребята, вы себе уже купили снежколепы? Переживаю за ваш досуг.

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  2. bushwacka 25.12.2022 22:48 # bushwacka
    Турция ведет переговоры с Россией об открытии воздушного пространства над севером Сирии, чтобы провести там операцию против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористами, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.
    Москва с пониманием относится "к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ", но считает необходимым не нарушать территориальную целостность и суверенитет Сирии, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

    Украииинааа, аууу)))))))

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  3. skydreams 25.12.2022 22:28 # skydreams
    Похуй, ждем матч Челси!

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  4. ian 25.12.2022 22:19 # ian
    Шикарная улыбка, роберто

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  5. liverputin 25.12.2022 22:16 # liverputin
    наxyй ты главную сменил, нам же всем так интересно про этого ноунейма ебаного почитать

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  6. alexomck 25.12.2022 22:11 # alexomck
    Куньин сын

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  7. xah 25.12.2022 22:05 # xah
    Итак, вчера татарстанские депутаты одобрили потребованные от них поправки в республиканскую конституцию, утвердив среди прочего новое название главы Татарстана - Раис.

    Рустем Минниханов выиграл себе немного времени - до 2025 года он все еще будет оставаться президентом Татарстана, так как избирался на эту должность. Но в следующий раз должен выбираться уже не Президент, а Раис Татарстана.

    Словом, как мы уже писали не раз, татарстанский истеблишмент пытается надышаться перед смертью - расчет на то, что татарская хитрость сумеет опровергнуть русскую поговорку "перед смертью не надышишься". Или как у ходжи Насретдина, что к 2025 году или ишак сдохнет, или падишах - в данном случае, путинская Россия или остатки государственности Татарстана.

    Многие сейчас спорят о названии "Раис", принятом в качестве альтернативы упраздненному Президенту.

    Пытающиеся оправдать этот "хитрый ход" Казанского Кремля указывают на то, что в арабском мире это слово воспринимается как название главы государства и таким образом в Исламском мире его статус только возрастет.

    Им в этом подыгрывают русские великодержавные шовинисты, для которых любое национальное название выглядит как сепаратизм - им нужны только губернаторы или унифицированные "главы регионов".

    Однако за деревьями, а точнее за одним деревом, не замечается лес. А именно то, что одновременно с переименованием должности главы Татарстана в очередной раз с потрохами сданы остатки его и так номинальной государственности.

    Самое главное - ликвидировано гражданство республики, которое впрочем и без того уже давно не фиксировалось (в 90-е годы у граждан Татарстана был свой вкладыш в паспорта).

    Народ Татарстана перестал быть источником его суверенитета.

    Отменена статья 15 конституции Татарстана: "1. Республика Татарстан отвергает насилие и войну как средство разрешения споров между государствами и народами. 2. В Республике Татарстан пропаганда войны запрещается". Тут без комментариев, понятно почему.

    Словом, Раис у Татарстана еще останется. Но уже без Джумхуриета - именно так в арабском мире, на котором сейчас ссылаются сторонники нового названия, называется Республика.

    Республиканской государственности, ассоциированной с Российской Федерацией Татарстан, Татарстан последовательно лишали все последние годы. И в очережной раз это сделали сейчас под занавес уходящего - видимо, как новогодний подарок тем, для кого это праздник. Остался только последний - ликвидация самого названия Республики Татарстан и переименование ее в Казанский край уже с полноценным Губернатором.

    Впрочем, отметим, что в отмене положения об отвержении насилия и войны как средства разрешения споров, видимо, есть свой глубокий исторический смысл. Ведь в 90-е годы оно было принято в рамках курса казанского Кремля на достижение суверенитета, хоть и ограниченного, но зато мирного в отличие от Ичкерии. Однако печальная участь этого "мирного ограниченного суверенитета" показывает правоту классика, перефразируя которого можно сказать, что лишь тот суверенитет чего-нибудь стоит, который может себя защитить. В том числе и с оружием в руках.

    Поэтому возвращая в будущем суверенитет республики и такие его атрибуты как гражданство, татарстанцам вряд ли стоит возвращать в конституцию этот пацифистский пункт. Да, самим к войне как к средству разрешения споров прибегать не стоит. Но когда рядом с тобой такой сосед, всегда нужно быть готовым к тому, что свою республику и независимость потребуется защищать с оружием в руках.

    И это урок из нынешних событий тем, кому снова выпадет шанс обрести суверенитет и республику. Неважно, как будет называться ее глава.

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