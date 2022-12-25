"Вулверхэмптон" усилился Матеусом Куньей

"Вулверхэмптон" объявил о подписании нападающего "Атлетико" Матеуса Куньи.

Ранее на текущей неделе Кунья прилетел в Англию и прошел медобследование, но формально к команде Хулена Лопетеги присоединится только 1 января.



Изначально Матеус переходит в "Вулверхэмптон" на правах аренды, однако при выполнении определенных условий "волки" будут обязаны выкупить 23-летнего бразильца за заранее оговоренную сумму.



Sky Sports предполагает, что речь идет о 35 миллионах фунтов. При этом сам Кунья заключит с "Вулверхэмптоном" постоянный контракт — до 2027 года.



Прежде поиграв в Швейцарии и Германии, предыдущие 18 месяцев Кунья провел в "Атлетико". Матеус ни разу не отличился в 11 матчах этого сезона Ла Лиги.



На счету Куньи восемь матчей за сборную Бразилии, однако участия на Чемпионате Мира в Катаре Матеус не принимал.



На "Молинью" Кунье предстоит конкурировать с Диего Костой, Раулем Хименесом, Хваном Хи Чханом и Сашей Калайджичем, который в этом сезоне уже не сыграет из-за травмы крестообразных связок колена.