МЮ готов сделать предложение о покупке Гюсто

"Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение о покупке правого защитника "Лиона" Мало Гюсто в январе.

В этом сезоне основным правым защитником "Юнайтед" является Диогу Далот, тогда как Аарон Ван-Биссака не входит в планы главного тренера Эрика Тен Хага и может покинуть "Олд Траффорд" в январе.



Как утверждает Media Foot, Тен Хаг хочет пригласить на роль конкурента для Далота именно Гюсто, который также находится на радаре у "Реала" и "Баварии".



Гюсто является продуктом академии "Лиона", выходя в стартовом составе на 14 из 15 матчей своей команды в этом сезоне Лиги 1. Мало зарекомендовал себя современным крайним защитником, ориентированным на атаку.



Сообщается, что теперь "Юнайтед" собирается предложить около 30 миллионов евро (27 млн. фунтов) за 19-летнего француза в следующем месяце.