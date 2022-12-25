МЮ начал переговоры о покупке Гакпо

Коди Гакпо "Манчестер Юнайтед" начал переговоры с ПСВ о покупке вингера Коди Гакпо.

"Юнайтед" активизировал поиски игрока в линию атаки после того, как "красные дьяволы" были вынуждены разорвать контракт с Криштиану Роналду.

В конце концов "Юнайтед" остановил свой выбор на Гакпо, которым интересовался еще минувшим летом и которому тогда предпочел Антони из "Аякса".

Как утверждает Daily Mirror, "Юнайтед" и ПСВ уже сели за стол переговоров, причем клуб из Эйндховена — ввиду своих финансовых затруднений — готов довольствоваться меньшей компенсацией, нежели озвучиваемые в прессе 50 миллионов фунтов.

Ожидается, что согласование условий личного контракта не станет проблемой — 23-летний голландец дал ясно понять, что был бы рад перейти в "Юнайтед" в августе.


Метки Гакпо, Манчестер Юнайтед, ПСВ

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2022 20:00

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