Конте "не рад" играть так быстро после окончания ЧМ-2022

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте недоволен, что его команде приходится играть так рано после окончания Чемпионата Мира в Катаре.

ЧМ-2022 закончился одну неделю назад, а уже в понедельник "Тоттенхэму" играть против "Брентфорда" в Премьер-Лиге.



Конте понимает, что игроки вроде Уго Льориса и Кристиана Ромеро, которые участвовали в финале, далеки от своих лучших кондиций.



"Это странная ситуация, и я не рад, что мы играем так быстро — спустя одну неделю после Чемпионата Мира".



"С одной стороны ты рад, потому что твой клуб, "Тоттенхэм" был представлен 12 игроками на Чемпионате Мира. Это значит, что мы на правильном пути к тому, чтобы быть конкурентоспособными и постараться что-нибудь выиграть в будущем".



"Но когда так много игроков выступают на такого рода турнире, особенно посреди сезона, их физическое состояние находится не на высшем уровне".



"Ты не можешь дать им много отдыха, но игроки, которые не ездили на Чемпионат Мира и трудились здесь четыре недели, находятся в отличном физическом состоянии".



"Мы работали над тактическим аспектом и физическим аспектом. Теперь они уровнем выше, нежели игроки, которые задержались на Чемпионате Мира".



"Поэтому в матче против "Брентфорда" мне нужно будет принять решения. С одной стороны у меня есть игроки, с которыми я очень хорошо поработал четыре недели, а с другой стороны есть игроки, которые выступали на Чемпионате Мира и в данный момент не находятся в своей лучшей форме", — цитирует Конте Daily Mail.