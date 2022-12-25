Переговоры "Арсенала" и Мартинелли вступили в завершающую фазу

Переговоры между "Арсеналом" и нападающим Габриэлем Мартинелли о новом контракте вступили в завершающую фазу.

Мартинелли является ключевым игроком "Арсенала" в этом сезоне, забив пять голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.



Действующий контракт Габриэля истекает только в 2025 году, однако "канониры" хотят заключить новую сделку, которая бы отметила изменившуюся роль 21-летнего бразильца в команде Микеля Артеты.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, пока ничего не подписано и окончательно не согласовано, однако переговоры "Арсенала" и Мартинелли вступили в завершающую стадию, и компромисс все ближе.



Помимо Мартинелли, другими приоритетами "Арсенала" являются новые контракты с защитником Вильямом Салиба и вингером Букайо Сака.