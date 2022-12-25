Переговоры "Арсенала" и Мартинелли вступили в завершающую фазу
Переговоры между "Арсеналом" и нападающим Габриэлем Мартинелли о новом контракте вступили в завершающую фазу.
Мартинелли является ключевым игроком "Арсенала" в этом сезоне, забив пять голов и отдав две результативные передачи в рамках Премьер-Лиги.
Действующий контракт Габриэля истекает только в 2025 году, однако "канониры" хотят заключить новую сделку, которая бы отметила изменившуюся роль 21-летнего бразильца в команде Микеля Артеты.
Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, пока ничего не подписано и окончательно не согласовано, однако переговоры "Арсенала" и Мартинелли вступили в завершающую стадию, и компромисс все ближе.
Помимо Мартинелли, другими приоритетами "Арсенала" являются новые контракты с защитником Вильямом Салиба и вингером Букайо Сака.
25.12.2022 18:00
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