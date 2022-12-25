Защитник "Лестера" Чаглар Сеюнджю близок к переходу в "Атлетико".

В этом сезоне Сеюнджю находится в опале у главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса, приняв участие лишь в двух матчах во всех соревнованиях.



Чаглар не собирается мириться со своей ситуацией на "Кинг Пауэр" и намерен сменить клуб в зимнее трансферное окно.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, к Сеюнджю существует интерес со стороны "Астон Виллы" и "Ромы", однако "Атлетико" выигрывает борьбу за 26-летнего турка.



Сделка пока не заключена, однако "Атлетико" значительно продвинулся в переговорах и уже не ожидает упустить Сеюнджю, чей контракт с "Лестером" истекает в конце сезона.