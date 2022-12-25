"Пэлас" не планирует крупных покупок в январе

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш заявил, что его клуб ограничится арендными сделками в зимнее трансферное окно.

"Пэлас" считается одним из претендентов на правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку, однако с крупными приобретениями "орлы" предпочитают подождать до следующего лета.



"Январское окно — это сложно. Мы бы хотели сделать одну или две вещи, но, скорее, это будут аренды, нежели покупки".



"С большими приобретениями мы ориентируемся на лето. У нас и так хороший состав. Думаю, у нас очень хорошие игроки и хорошее количество набранных очков".



"Я бы не стал полностью исключать что-либо, но после Чемпионата Мира рынок довольно опасен", — сообщил Пэриш Palace TV.