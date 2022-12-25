"Ньюкасл" готов приютить Лукаку

"Ньюкасл" может стать неожиданным претендентом на нападающего Ромелу Лукаку, которым до сих пор владеет "Челси".

Как известно, этот сезон Лукаку проводит в "Интере" на правах аренды из "Челси", однако из-за проблем со здоровьем Ромелу отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе и забил единственный гол в Серии А.



Если Лукаку не улучшит свою форму во второй части сезона, у "Интера" будет не так много причин, чтобы договариваться о продлении аренды или выкупе Ромелу, но и "Челси" не горит желанием принимать 29-летнего бельгийца обратно.



Как утверждает Calciomercato, выходом из ситуации может стать трансфер Лукаку в "Ньюкасл", который в этом сезоне сражается за попадание в еврокубки.



На "Сент-Джеймс Парк" считают, что Лукаку является нападающим "правильного профиля" для их клуба, и готовы удовлетворить запросы "Челси" и самого Ромелу.