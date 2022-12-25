"Ньюкасл" готов приютить Лукаку

Ромелу Лукаку "Ньюкасл" может стать неожиданным претендентом на нападающего Ромелу Лукаку, которым до сих пор владеет "Челси".

Как известно, этот сезон Лукаку проводит в "Интере" на правах аренды из "Челси", однако из-за проблем со здоровьем Ромелу отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе и забил единственный гол в Серии А.

Если Лукаку не улучшит свою форму во второй части сезона, у "Интера" будет не так много причин, чтобы договариваться о продлении аренды или выкупе Ромелу, но и "Челси" не горит желанием принимать 29-летнего бельгийца обратно.

Как утверждает Calciomercato, выходом из ситуации может стать трансфер Лукаку в "Ньюкасл", который в этом сезоне сражается за попадание в еврокубки.

На "Сент-Джеймс Парк" считают, что Лукаку является нападающим "правильного профиля" для их клуба, и готовы удовлетворить запросы "Челси" и самого Ромелу.


Метки Интер, Лукаку, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. nightmare- 25.12.2022 15:24 # nightmare-
    не фанат Лукаку, как по мне рискованный трансфер, если он состоится.

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  2. gary47 25.12.2022 15:12 # gary47
    Хороший вариант для всех.

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