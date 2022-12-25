Артета призвал "Арсенал" сильно стартовать

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета напомнил своей команде о том, что важно хорошо начать вторую часть сезона Премьер-Лиги.

На Boxing Day "Арсеналу" предстоит сыграть на "Эмирейтс" против "Вест Хэма", и Артета надеется, что пауза на Чемпионат Мира в Катаре не нарушила форму его команды.



Микель хочет, чтобы лидирующие в Премьер-Лиге "канониры" продолжили с того, где остановились в ноябре.



"Нам нужно сразу же взять хороший темп. Мы много разговаривали об этом. Мы знаем, насколько важно сильно стартовать, вдобавок мы играем дома".



"Это очень особенный день в истории Премьер-Лиги, это очень особенный семейный день для игры в футбол, и в этот день будет невероятная атмосфера. Мы хотим выжать максимум из этого", — цитирует Артету The Independent.