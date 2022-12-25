ПСЖ хочет переманить Салиба

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Вильяму Салиба.

Салиба только в этом сезоне дебютировал за "Арсенал", сразу утвердившись ключевым игроком "канониров", которые сейчас лидируют в Премьер-Лиге.



Действующий контракт Салиба истекает в конце этого сезона, а "Арсеналу" принадлежит опция продления на 12 месяцев, однако лондонский клуб хочет сразу заключить новое долгосрочное соглашение с Вильямом.



В данный момент подписание Салиба нового контракта выглядит наиболее вероятным сценарием, однако Media Foot утверждает, что ПСЖ проявляет огромный интерес к 23-летнему французу и не теряет надежд переманить своего соотечественника.