Мендеш продолжает искать пристанище для Фелиша

Агент Жорже Мендеш продолжает искать пристанище для нападающего Жоау Фелиша в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Фелиш совершенно перестал ладить с главным тренером "Атлетико" Диего Симеоне, из-за чего лишился места в стартовом составе и перестал регулярно забивать.



К продаже Жоау в январе "Атлетико" также подталкивает досрочный вылет из Лиги Чемпионов, образовавший дыру в финансах испанского гранда.



В свое время Фелиш обошелся "Атлетико" в 126 миллионов евро (112 млн. фунтов). Примерно на такого рода компенсацию клуб из Мадрида рассчитывает сейчас.



Также "Атлетико" рассматривает возможность, чтобы отправить Фелиша в аренду на вторую часть сезона для восстановления трансферной стоимости Жоау.



А рассмотрением конкретных предложений, сообщает Daily Mail, занимается агент игрока Жорже Мендеш, который в данный момент контактирует с "Манчестер Юнайтед", "Арсеналом" и "Астон Виллой".