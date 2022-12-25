Три клуба Премьер-Лиги готовы сделать предложения Шкриниару

Три клуба Премьер-Лиги готовы выдвинуть свои предложения защитнику "Интера" Милану Шкриниару.

Игрой за "Интер", где он выступает с 2017 года, Шкриниар заслужил репутацию одного из лучших центральных защитников в Серии А.



Однако контракт Милана истекает в конце этого сезона, и пока все попытки "Интера" склонить своего ведущего игрока к новой сделке не увенчались успехом.



Уже с января Шкриниар сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и Teamtalk утверждает, что сразу три представителя Премьер-Лиги готовы этим воспользоваться.



Речь идет о "Ливерпуле", "Тоттенхэме" и "Манчестер Юнайтед", которые вскоре должны обратиться к агенту 27-летнего словака.