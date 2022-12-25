Адриан может покинуть "Ливерпуль" в январе

Голкипер Адриан может покинуть "Ливерпуль" в зимнее трансферное окно.

Адриан выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Вест Хэма" свободным агентом в августе 2019.



Изначально Адриан был дублером Алиссона, но постепенно эту роль забрал себе Кувин Келлехер, сделав 35-летнего испанца только третьим голкипером команды Юргена Клоппа.



Контракт Адриана истекает в конце этого сезона, однако ESPN утверждает, что ветеран может покинуть "Ливерпуль" уже в январе — обладая Алиссоном и Келлехером, Клопп не будет стоять у него на пути.



Добавим, в этом сезоне Адриан сыграл только один матч — за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в июле.