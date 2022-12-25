Арнаутович рассказал, что Моуриньо хотел купить его в МЮ

Нападающий "Болоньи" Марко Арнаутович рассказал, что тренер Жозе Моуриньо хотел пригласить его в "Манчестер Юнайтед" летом 2016.

Летом 2016 "Юнайтед" обновил свой трансферный рекорд, купив полузащитника Поля Погба у "Ювентуса" за 89 миллионов фунтов.



Также Моуриньо обдумывал приглашение Арнаутовича, которого он знал по совместной работе в "Интере".



"Он хотел заполучить меня, когда я был в "Вест Хэме". Он сказал мне: "Сколько ты будешь стоить?" Я ответил: "Так ты по-прежнему хочешь обладать мной?"



Однако его "Манчестер Юнайтед" едва купил Поля Погба, и у них уже не было достаточного количества денег на меня", — сообщил Арнаутович La Gazzetta dello Sport.