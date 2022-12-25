Поттер призвал Зийеша быть терпеливым
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что его вингер Хаким Зийеш должен запастись терпением, ожидая своего шанса на "Стэмфорд Бридж".
На Чемпионате Мира в Катаре, выступая за сборную Марокко, Зийеш предстал совершенно другим игроком, нежели в первой части этого сезона.
Поттер рад, что Зийеш получил игровые минуты и добрался до полуфинала ЧМ-2022, однако Поттер спешит предупредить, что у него много других хороших игроков на позиции Хакима.
"Он сыграл против "Манчестер Сити", и он вышел на замену против "Ньюкасла". Когда мы только взялись за работу, он был слегка на расстоянии от стартового состава".
"В "Челси" всегда есть хорошие игроки, которые не попадают в стартовый состав, и они должны быть терпеливы. Я рад за него, и мы поддерживали связь с ним во время Чемпионата Мира".
"Я рад, что он получил игровое время и помог своей сборной. Он хороший парень, и он обладает мастерством", — цитирует Поттера Daily Mail.
25.12.2022 08:00
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Хаким специалист по кроссам в никуда, так что ждать ему долго..Да и на чм ничего он такого особенного не показал..
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