Поттер призвал Зийеша быть терпеливым

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что его вингер Хаким Зийеш должен запастись терпением, ожидая своего шанса на "Стэмфорд Бридж".

На Чемпионате Мира в Катаре, выступая за сборную Марокко, Зийеш предстал совершенно другим игроком, нежели в первой части этого сезона.



Поттер рад, что Зийеш получил игровые минуты и добрался до полуфинала ЧМ-2022, однако Поттер спешит предупредить, что у него много других хороших игроков на позиции Хакима.



"Он сыграл против "Манчестер Сити", и он вышел на замену против "Ньюкасла". Когда мы только взялись за работу, он был слегка на расстоянии от стартового состава".



"В "Челси" всегда есть хорошие игроки, которые не попадают в стартовый состав, и они должны быть терпеливы. Я рад за него, и мы поддерживали связь с ним во время Чемпионата Мира".



"Я рад, что он получил игровое время и помог своей сборной. Он хороший парень, и он обладает мастерством", — цитирует Поттера Daily Mail.