Мерсон опасается, что "Арсенал" не попадет в топ-4 без Жезуса

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канонирам" будет сложно попасть в топ-4 Премьер-Лиги без травмированного нападающего Габриэля Жезуса.

В данный момент "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге с пятью очками преимущества над ближайшим преследователем, однако Мерсон испытывает большую тревогу по поводу потери Жезуса, ведь у "канониров" нет адекватной замены Габриэлю.



"Это очень тревожно, что после возобновления Премьер-Лиги им придется положиться на Эдди Нкетиа, который не в форме".



"Если они победят "Вест Хэм", то до того, как свой матч сыграет "Сити", могут увеличить свой отрыв до восьми очков, но ты все равно не будешь верить в их шансы завоевать титул без Габриэля Жезуса".



"Это сложно, потому что Жезус, даже не забивая ужасно большого количества голов, является таким эффективным игроком. Если он пропустит три месяца, то я буду шокирован, если они попадут в топ-4".



"Не хочу проявить неуважение, но в состав какой команды Премьер-Лиги прошел бы Эдди Хау? "Вулверхэмптон" находится на самом дне и отчаянно нуждается в голах, но даже они не взяли бы его".



"Жезус исполнял слишком важную роль в первые месяцы сезона, и я просто не представляю, как они справятся без него".



"Арсенал" не обладает достаточной глубиной состава, и все их лучшие игроки играют почти в каждом матче. И теперь внезапно они в панике", — сообщил Мерсон Daily Star.