"Вест Хэм" смирился с уходом Райса в конце сезона

Деклан Райс "Челси" имеет наивысшие шансы заполучить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, однако с этим приобретением "синим" придется подождать до следующего лета.

Потребность "Челси" в полузащитнике топ-уровня налицо, учитывая истекающие в конце сезона контракты Нголо Канте и Жоржиньо. И своей целью номер один "синие" рассматривают Райса.

Несколько предыдущих месяцев "Вест Хэм" посвятил, чтобы склонить Райса к новому контракту, однако Деклан отверг все предложения и дал ясно понять "молотобойцам", что для него это не вопрос денег.

Райс отчаянно хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, и сейчас внутри "Вест Хэма" появилось ощущение, что уход 23-летнего игрока сборной Англии неизбежен.

The Athletic может подтвердить, что "молотобойцы" не продадут Райса в январе, однако следующим летом Деклан почти наверняка уйдет.

Райс, чей действующий контракт истекает в 2024 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, может быть интересен нескольким грандам Премьер-Лиги, однако "Челси" называется главным претендентом на Деклана.

Райса и "Челси" связывают особые отношения. В свое время Райс был отчислен из академии "синих", но игрок все равно сохраняет теплые чувства к лондонскому клубу.


Метки Вест Хэм, Райс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2022 06:00

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  1. hammersmith 25.12.2022 06:20 # hammersmith
    Усиление для Председателей.

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  2. largo-winch 25.12.2022 06:07 # largo-winch
    Очередного воспитанника выкупают овер 100 млн
    Это Челсей

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