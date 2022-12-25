"Вест Хэм" смирился с уходом Райса в конце сезона
"Челси" имеет наивысшие шансы заполучить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса, однако с этим приобретением "синим" придется подождать до следующего лета.
Потребность "Челси" в полузащитнике топ-уровня налицо, учитывая истекающие в конце сезона контракты Нголо Канте и Жоржиньо. И своей целью номер один "синие" рассматривают Райса.
Несколько предыдущих месяцев "Вест Хэм" посвятил, чтобы склонить Райса к новому контракту, однако Деклан отверг все предложения и дал ясно понять "молотобойцам", что для него это не вопрос денег.
Райс отчаянно хочет выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи, и сейчас внутри "Вест Хэма" появилось ощущение, что уход 23-летнего игрока сборной Англии неизбежен.
The Athletic может подтвердить, что "молотобойцы" не продадут Райса в январе, однако следующим летом Деклан почти наверняка уйдет.
Райс, чей действующий контракт истекает в 2024 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, может быть интересен нескольким грандам Премьер-Лиги, однако "Челси" называется главным претендентом на Деклана.
Райса и "Челси" связывают особые отношения. В свое время Райс был отчислен из академии "синих", но игрок все равно сохраняет теплые чувства к лондонскому клубу.
25.12.2022 06:00
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