Роджерс уверен, что "Лестер" не потеряет Мэддисона в январе

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс уверен, что его клуб сможет отразить интерес к своему полузащитнику Джеймсу Мэддисону в январе.

26-летний Мэддисон очень ярко проявил себя в первой части сезона, но своего шанса на Чемпионате Мира в Катаре не получил.



Тем не менее, Мэддисона продолжают сватать в различные клубы, включая "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", и эти слухи подогревает истекающий через 18 месяцев контракт Джеймса.



Однако Роджерс спокойно относится к этим слухам и верит, что потеря Мэддисона "Лестеру" не грозит посреди сезона.



"Я не вижу никаких намеков на то, что нам нужно что-либо сделать с Джеймсом в январе. Он тот, кого я хочу сохранить здесь".



"Когда ты обладаешь хорошими игроками, то это хороший знак, и другие команды всегда будут следить за ними. Это нормально, и я уверен, что эти игроки останутся здесь. Мой фокус на том, чтобы улучшать имеющихся игроков. Это то, что я хочу делать", — цитирует Роджерса Daily Mail.