"Челси" работает над приобретением Бадиашиле

"Челси" работает над приобретением центрального защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле.

"Челси" до сих пор полностью не оправился от расставания с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном прошлым летом, вдобавок не стал моложе Тиаго Силва.



Поэтому укрепление центра обороны остается одним из приоритетов для "синих", который своей целью номер один изначально рассматривали Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг".



Однако Гвардиол так хорошо проявил себя на Чемпионате Мира в Катаре, что "Челси" был вынужден обратить внимание на более реалистичные цели. Так на радаре у "синих" оказался Бадиашиле, сообщает The Athletic.



К своему 21 году Бенуа сыграл уже 135 матчей за "Монако" во всех соревнованиях, а также дебютировал за сборную Франции.



"Челси" уже договаривается с "Монако" и собирается заплатить около 31 миллиона фунтов за Бадиашиле в январе.