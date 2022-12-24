Тренер сборной Марокко советует Зийешу уйти из "Челси"

Хаким Зийеш Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги призвал вингера Хакима Зийеша уйти из "Челси".

29-летний Зийеш сыграл ключевую роль в достижении марокканской сборной полуфинальной стадии на Чемпионате Мира в Катаре.

Хаким предстал совершенно другим игроком, нежели в "Челси", где в этом сезоне он отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Реграги надеется, что хорошая игра на ЧМ-2022 поможет Зийешу подыскать клуб, где его таланты будут лучше ценить.

"Несомненно, теперь Амалла и Унахи найдут для себя клубы получше. То же самое касается Зийеша, который продемонстрировал, на что способен. Он заслуживает быть игроком стартового состава в "Челси", — цитирует Реграги Evening Standard.


Метки Зийеш, сборная Марокко, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2022 22:00

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  1. ganinilyha 24.12.2022 22:06 # ganinilyha
    А что такого он там показал? Да, техника паса и удара есть, а дальше что?

    (ответить)

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