Леау открыт к переезду в Премьер-Лигу

Вингер "Милана" Рафаэл Леау заявил, что открыт к идее попробовать себя в Премьер-Лиге.

В данный момент у Леау остается только один полный год от действующего контракта с "Миланом", поэтому продажа Рафаэла в январе или следующим летом выглядит весьма вероятной.



По слухам, Леау занимает высокое место в списке трансферных целей "Челси", однако прямо сейчас 23-летний португалец предпочитает в Премьер-Лиге другой клуб.



"Да, я бы хотел получить опыт выступлений в другой лиге в будущем... Но прямо сейчас я на 100 процентов сосредоточен на "Милане", это клуб топ-уровня, и у меня есть там контракт".



"Я смотрю много матчей. В этом году мне нравится "Арсенал" — они играют очень хорошо", — сообщил Леау в интервью Фабрицио Романо.